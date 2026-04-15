JP PARIENTE/ SIPA/ PressFocus Na zdjęciu: Didier Deschamps (Francja - Ukraina)

Francja bez Ekitike na MŚ

Liverpool nie tylko odpadł z Ligi Mistrzów, ale także stracił kluczowego zawodnika. Z usług Hugo Ekitike nie będzie mógł również skorzystać Didier Deschamps – 23-latek nie pojedzie na Mistrzostwa Świata 2026. Francja, która zagra w grupie I, poleci na turniej bez snajpera The Reds.

– Hugo doznał poważnego urazu we wtorkowy wieczór, w meczu przeciwko PSG. Niestety, powaga jego kontuzji uniemożliwi mu dokończenie sezonu z Liverpoolem i wzięcie udziału w Mistrzostwach Świata – przyznał Deschamps. – Hugo należy do grona kilkunastu młodych zawodników, którzy zadebiutowali w reprezentacji w ostatnich miesiącach. Perfekcyjnie wkomponował się w grupę, zarówno na boisku, jak i poza nim. Ta kontuzja to ogromny cios dla niego, oczywiście, ale także dla kadry narodowej – dodał selekcjoner Les Bleus.

– Jego rozczarowanie jest ogromne. Hugo wróci do swojej najlepszej formy, jestem o tym przekonany. Ale chciałem mu wyrazić całe moje wsparcie, a także to ze strony całego sztabu. Wiemy, że będzie z całych sił wspierał reprezentację Francji i wszyscy bardzo mocno o nim myślimy – zakończył Deschamps.



