Francja bez gwiazdy na MŚ. Deschamps przyznaje: to ogromny cios

22:08, 15. kwietnia 2026
Michał Stompór
Francja przystąpi do Mistrzostw Świata 2026 bez Hugo Ekitike. Napastnik Liverpoolu doznał poważnej kontuzji. Na temat sytuacji gwiazdy wypowiedział się Didier Deschamps, selekcjoner Trójkolorowych.

Liverpool nie tylko odpadł z Ligi Mistrzów, ale także stracił kluczowego zawodnika. Z usług Hugo Ekitike nie będzie mógł również skorzystać Didier Deschamps – 23-latek nie pojedzie na Mistrzostwa Świata 2026. Francja, która zagra w grupie I, poleci na turniej bez snajpera The Reds.

– Hugo doznał poważnego urazu we wtorkowy wieczór, w meczu przeciwko PSG. Niestety, powaga jego kontuzji uniemożliwi mu dokończenie sezonu z Liverpoolem i wzięcie udziału w Mistrzostwach Świata – przyznał Deschamps. – Hugo należy do grona kilkunastu młodych zawodników, którzy zadebiutowali w reprezentacji w ostatnich miesiącach. Perfekcyjnie wkomponował się w grupę, zarówno na boisku, jak i poza nim. Ta kontuzja to ogromny cios dla niego, oczywiście, ale także dla kadry narodowej – dodał selekcjoner Les Bleus.

– Jego rozczarowanie jest ogromne. Hugo wróci do swojej najlepszej formy, jestem o tym przekonany. Ale chciałem mu wyrazić całe moje wsparcie, a także to ze strony całego sztabu. Wiemy, że będzie z całych sił wspierał reprezentację Francji i wszyscy bardzo mocno o nim myślimy – zakończył Deschamps.

