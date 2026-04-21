Flick nagle wypalił o końcu kariery! Barcelona już wie, co planuje

FC Barcelona może być pewna, że Hansi Flick przedłuży kontrakt wygasający w 2027 roku. Trener cytowany przez profil BarcaInfo zdradził, że Blaugrana będzie jego ostatnim klubem.

Flick przedłuży kontrakt z Barceloną i skończy karierę na Camp Nou

FC Barcelona przed startem sezonu 2024/2025 zdecydował się na zmianę trenera. Z funkcji szkoleniowca zwolniony został Xavi, a jego następca mianowano Hansiego Flicka. Pod wodzą niemieckiego trenera Katalończycy wrócili do walki o najwyższe cele. Już w pierwszym roku pracy zdobyli potrójną koronę na krajowym podwórku, wygrywając La Liga, Superpuchar Hiszpanii i Puchar Króla.

W sezonie 2025/2026 ponownie zgarnęli Superpuchar Hiszpanii i są o krok od drugiego z rzędu mistrzostwa Hiszpanii. Media zastanawiają się, czy Flick zostanie w klubie na kolejne rozgrywki. Pojawiały się liczne doniesienia, że może zrezygnować przed końcem kontraktu.

Na konferencji prasowej poprzedzającej mecz z Celtą Vigo szkoleniowiec został zapytany o przedłużenie umowy. Zadeklarował, że chce zostać w klubie i podpisać nowy kontrakt, ale obecnie są ważniejsze rzeczy niż rozmowa o przyszłości. Dodał jednak, że następna umowa z Blaugraną będzie jego ostatnią w karierze. Można więc przypuszczać, że zakończy karierę na Spotify Camp Nou.

– Zdecydowanie taki jest mój plan. Mówiłem to już wcześniej i mówię to w stu procentach szczerze: to będzie ostatni krok w mojej karierze. Teraz czuję się świetnie. Chciałbym przedłużyć umowę, ale to nie jest odpowiedni moment, żeby o tym mówić – powiedział Hansi Flick.

Flick prowadził drużynę w 110 meczach. Jego bilans to 83 zwycięstwa, 10 remisów i 17 porażek.