Boniek zabrał głoś na temat Urbana. Wbił szpilkę Probierzowi

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Zbigniew Boniek pozytywnie nastawiony do Jana Urbana

Po ponad miesiącu poszukiwań nowego selekcjonera, wiele wskazuje na to, że w końcu się udało. Cezary Kulesza miał bowiem porozumieć się z Janem Urbanem i to właśnie były trener m.in. Górnika Zabrze ma objąć Biało-Czerwony zespół do końca eliminacji piłkarskich mistrzostw świata 2026. Oficjalne ogłoszenie to kwestia dni, a najpewniej odbędzie się w ten czwartek.

Ten ruch był oczekiwany przez większość społeczeństwa oraz ekspertów. Doświadczony trener, były reprezentant Polski i dobry człowiek, to najczęściej trzy przymiotniki, które padają zaraz obok nazwiska Jana Urbana. Podobnego zdania jest Zbigniew Boniek, który teraz w rozmowie z „Interią” odniósł się do zatrudnienia tego szkoleniowca na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski.

– Natomiast na pewno mogę powiedzieć o nim, że mam o nim wyłącznie pozytywne zdanie. Jest dobrym człowiekiem, a z dobrymi ludźmi zawsze się dobrze współpracuje. Zawodnicy będą mieli z nim dobrze. Janek zna swoją wartość, ale okazuje to w trochę inny sposób niż Michał Probierz – powiedział Zbigniew Boniek w wywiadzie dla „Interii”.

– Na pewno będzie zaskakiwał składem, czy ustawieniem drużyny, ale nie będzie zaskakiwał krojem garniturów. Inaczej postrzega świat od swojego poprzednika, inaczej wygląda. Ja mu życzę z całego serca, by mu dobrze poszło, choć sytuacja jest trudna. Ostatecznie to nie on wyjdzie na boisko – dodał.

Zobacz także: Yamal zaskoczony Lewandowskim! Zmienił zdanie po jednym spotkaniu