Lewandowski odrzucił ten kierunek. Wciąż czeka na ich ofertę

Robert Lewandowski nie jest zainteresowany dołączeniem do Chicago Fire i nadal czeka na ofertę z Arabii Saudyjskiej. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski wciąż czeka na oficjalną ofertę z Arabii

Robert Lewandowski za kilkanaście dni oficjalnie pożegna się z Barceloną. Wraz z zakończeniem obecnej kampanii Polak zdecydował się bowiem opuścić szeregi klubu. Oficjalnie poinformował o tym przed kilkoma dniami w mediach społecznościowych, a w ostatnim meczu z Realem Betis pożegnał się z fanami. Wzruszających momentów nadal jednak nie brakuje, bowiem ostatnie treningi także wywołują wzruszenie Polaka.

Trudno jednak się dziwić, bowiem napastnik przychodził do Dumy Katalonii w trudnym momencie i zdołał przyczynić się do jej odbudowy. Teraz jednak chce wybrać swój najpewniej ostatni zespół w karierze. W ostatnim czasie sporo mówi się o Arabii Saudyjskiej, ale okazuje się, że oferty z tamtego kierunku nadal nie ma. Tymczasem, jak donosi Tomasz Włodarczyk z „Meczyków”, Lewandowski odrzucił możliwość transferu do USA.

– Robert docenia Amerykę i Chicago Fire, bo mieliśmy tam reprezentantów i ogromną Polonię, ale jednak jego priorytetem jest Arabia Saudyjska. Europa? W tym momencie nie wchodzi w grę – powiedział Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”.

– Robert wciąż czeka na konkretyzowanie się ofert z Arabii Saudyjskiej. Kluby z tego kraju jeszcze nie zaoferowały propozycji i konkretnych liczb […]. Arabia Saudyjska jest preferowanym kierunkiem z uwagi na logistykę i strefę czasową – dodał dziennikarz.

Robert Lewandowski w kończącej się kampanii rozegrał 45 spotkań, w których zdobył 18 goli oraz zanotował cztery asysty. Łącznie w barwach Dumy Katalonii wystąpił on 192 razy i w tym czasie 119-krotnie wpisał się na listę strzelców. To czyni go jednym z najlepszych snajperów w historii klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-letniego kapitana reprezentacji Polski na 8 milionów euro.

Zobacz także: Mourinho chce, aby Real przechwycił cel transferowy Barcelony