Jan Urban podpisze krótki kontrakt. Szczegóły umowy z PZPN

Jan Urban zostanie niebawem ogłoszony jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Okazuje się, że PZPN zaproponował mu kontrakt do końca eliminacji Mistrzostw Świata. O szczegółach opowiedział Mateusz Borek w Kanale Sportowym.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Urban podpisze kontrakt do końca eliminacji Mistrzostw Świata 2026

Reprezentacja Polski po ponad miesiącu bez selekcjonera w końcu ma nowego trenera. W tym tygodniu PZPN zaplanował konferencję prasową, na której przedstawiony zostanie następca Michała Probierza. Za wyniki Biało-Czerwonych do końca eliminacji Mistrzostw Świata 2026 będzie odpowiedzialny Jan Urban. Asystentem nowego szkoleniowca ma zostać inny z kandydatów – Jacek Magiera.

Nowe informacje ws. zatrudnienia Jana Urbana przez polską federację przekazał Mateusz Borek z Kanału Sportowego. Dziennikarz zdradził między innymi, kto znajdzie się w sztabie reprezentacji Polski. Ponadto ujawnił szczegóły kontraktu, który ma być dość krótki.

– Wydaje się, że będzie to kontrakt do końca eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Będzie tam specjalna klauzula, która w przypadku awansu reprezentacji Polski przedłuży umowę automatycznie, ale tylko do końca mundialu. Nie będzie dłuższej umowy – powiedział Mateusz Borek w Kanale Sportowym.

– Każdy z kibiców ma na pewno różną optykę, ale PZPN nauczony doświadczeniem właśnie dla tego wybiera takie rozwiązanie. Jeśli reprezentacja Polski awansuje na Mistrzostwa Świata, to federacja będzie się przyglądać, jak kadra zagra na mundialu, jak będzie się prezentować na tle innych drużyn i jak daleko zajdzie. Jeśli będzie przyzwoicie, to wydaje mi się, że będzie to formalność i Jan Urban pozostanie na stanowisku na następne eliminacje – dodał dziennikarz.

Jan Urban w roli selekcjonera reprezentacji Polski zadebiutuje we wrześniu. Podczas pierwszego zgrupowania z nowym selekcjonerem Biało-Czerwoni zagrają z Holandią oraz Finlandią. Aktualnie nasza kadra zajmuje 3. miejsce w grupie z dorobkiem 6 punktów.