FC Barcelona nie rezygnuje z Omara Marmousha. Mistrzowie Hiszpanii wciąż myślą o pozyskaniu napastnika Manchesteru City. Egipcjanin jednak nie jest priorytetem - przekazuje "SPORT".

Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

FC Barcelona będzie musiała latem pozyskać nowego napastnika. Już wiemy, że Robert Lewandowski latem zmieni barwy klubowe. W przeszłości Duma Katalonii wykazywała zainteresowanie Omarem Marmoushem. Tymczasem serwis „SPORT” zdradza, że mistrzowie Hiszpanii wciąż obserwują napastnika Manchesteru City i niewykluczone, że ruszą po jego transfer.

Wspomniane źródło zdradza jednak, że Omar Marmoush nie jest priorytetem FC Barcelony. Duma Katalonii w pierwszej kolejności patrzy na innych zawodników, których nie ujawniono. Możemy się domyślać, że chodzi oczywiście o Juliana Alvareza oraz Joao Pedro. Obaj piłkarze od wielu tygodni są łączeni z drużyną prowadzoną przez Hansiego Flicka.

Omar Marmoush sam rozważa zmianę barw klubowych. Reprezentant Egiptu pełni rolę zmiennika Erlinga Haalanda i jego rola w drużynie zapewne nie ulegnie zmianie. Dużo będzie zależało od nadchodzącego mundialu. Jeśli turniej będzie udany w jego wykonaniu, to z pewnością zgłoszą się chętni po transfer. A sam napastnik zastanowi się nad swoją przyszłością na Etihad Stadium.

W obecnym sezonie Omar Marmoush rozegrał 35 spotkań w koszulce Manchesteru City. Egipski napastnik zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. 27-latek może również pochwalić się trzema asystami.