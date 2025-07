Yamal zaskoczony Lewandowskim! Zmienił zdanie po jednym spotkaniu

Associated Press Na zdjęciu: Lamine Yamal, Robert Lewandowski

Yamal zachwycony formą fizyczną Lewandowskiego

Barcelona ma na najbliższy sezon bardzo ambitne plany. Właściwie chyba wprost można powiedzieć, że Hansi Flick oraz Joan Laporta liczą na obronę tytułu mistrza Hiszpanii oraz triumf w Lidze Mistrzów. Nie będzie to zadanie łatwe, ale wszyscy w klubie wiedzą, że zespół ma wystarczający potencjał, aby tego dokonać. Szczególnie liczy na to Lamine Yamal, który chce wygrać europejski puchar już w tak młodym wieku.

Z tego powodu gwiazdor przykłada uwagę nie tylko do siebie, ale i do swoich kolegów z zespołu. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Lamine Yamal jest zachwycony formą Roberta Lewandowskiego. Polak wrócił do treningów z zespołem w doskonałej kondycji po wakacjach i zadziwia wszystkich pomimo wieku. Docenia to także Hansi Flick, który wie, że napastnik w tym sezonie nadal będzie filarem ofensywy.

Niemniej Lamine Yamal był zaskoczony gdy zobaczył, że Robert Lewandowski wrócił do treningów w doskonałej formie. Wcześniej mówiło się o tym, że Yamal chciałby w ataku innego kompana, a i w swoim wymarzonym składzie bardzo często opuszczał nazwisko Polaka. Były kapitan reprezentacji Polski w minionym sezonie rozegrał dla Dumy Katalonii w sumie 52 mecze, w których zdobył 42 gole oraz zanotował trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 36-latka na 12 milionów euro.

Zobacz także: Barcelona na to czekała. Flick ma powody do radości