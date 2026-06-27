PSG rusza po reprezentanta Francji. To będzie głośny transfer

15:57, 27. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Paris Saint-Germain znajduje się na prowadzeniu w wyścigu o pozyskanie Maghnesa Akliouche z AS Monaco - ujawnia Fabrizio Romano. Dwa kluby z Premier League również wykazują zainteresowanie reprezentantem Francji.

Luis Enrique
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dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Maghnes Akliouche na liście życzeń PSG

Paris Saint-Germain sięgnęło po triumf w Lidze Mistrzów, a także zdobyło mistrzostwo Francji. Paryżanie w ostatnich latach zbudowali jeden z najsilniejszych zespołów w Europie, a trener Luis Enrique nie zamierza na tym poprzestać i już planuje dalsze wzmocnienia kadry.

Jednym z głównych celów transferowych PSG ma być Maghnes Akliouche z AS Monaco, który w ostatnich tygodniach wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku. Jak podaje Fabrizio Romano, paryski klub wkrótce ma przygotować oficjalną ofertę za skrzydłowego reprezentacji Francji.

24-letni zawodnik znajduje się obecnie w centrum uwagi, również ze względu na udział w mistrzostwach świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Rozmowy w sprawie transferu Akliouche nabierają tempa, a zainteresowane strony intensyfikują działania, przygotowując się do potencjalnych negocjacji. PSG ma być najbardziej zdeterminowane, by dopiąć transfer tego lata.

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Zawodnik AS Monaco znajduje się również na radarze dwóch klubów z Premier League. Klub z Księstwa z kolei spodziewa się wkrótce pierwszych oficjalnych ofert i przygotowuje się na trudne negocjacje, które mogą przeciągnąć się aż do końcówki okna transferowego.

W minionym sezonie Akliouche rozegrał 43 spotkania, w których zdobył siedem bramek i zanotował 11 asyst. Serwis Transfermarkt.de wycenia skrzydłowego na 50 milionów euro.

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