Hiszpania wygrała, ale po meczu wybuchła burza. Padły bardzo mocne słowa

Reprezentacja Hiszpanii zakończyła fazę grupową MŚ 2026 zwycięstwem nad Urugwajem (1:0). Po meczu emocji nie kryli Luis de la Fuente, Marcelo Bielsa oraz Fernando Muslera.

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Hiszpania wygrała grupę. De la Fuente nie krył zadowolenia

Reprezentacja Hiszpanii zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie podczas MŚ 2026, pokonując Urugwaj w spotkaniu, które miało ogromne znaczenie dla układu tabeli. Po końcowym gwizdku głównymi bohaterami nie byli jednak wyłącznie piłkarze drużyn, ale także trenerzy obu reprezentacji i urugwajski bramkarz Fernando Muslera.

Selekcjoner Hiszpanów Luis de la Fuente nie ukrywał zadowolenia z postawy swojego zespołu. W pomeczowej rozmowie podkreślił, jak wymagającym rywalem był Urugwaj. – To był ciężki, bardzo trudny mecz. Spotkanie na najwyższym poziomie – powiedział 65-latek przez As.com.

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Hiszpan odniósł się także do stylu gry przeciwników i pracy arbitrów. – Może przeciwnik był zbyt brutalny, ale od tego są sędziowie – stwierdził trener. De la Fuente nie chciał jednak skupiać się na kontrowersjach, zaznaczając, że jego drużyna koncentruje się przede wszystkim na własnej grze.

– Jesteśmy tam, gdzie chcieliśmy być. Wymaga tego nasz prestiż i chcemy się dalej rozwijać. Poprawiamy naszą grę, nabieramy rozpędu. Jesteśmy dziś bardzo szczęśliwi – dodał opiekun La Furia Roja, któego wypowiedź przytoczył hiszpański portal.

Bielsa po porażce Urugwaju. „Zasłużyliśmy na remis”

Zgoła odmienne nastroje panowały w urugwajskim obozie. Marcelo Bielsa uważa, że jego zespół nie zasłużył na porażkę. – Mecz był dość wyrównany. Zasłużyliśmy na remis. Powinniśmy byli zremisować – ocenił selekcjoner Urugwaju cytowany przez As.com.

Doświadczony trener przyznał również, że bierze odpowiedzialność za niektóre decyzje podjęte podczas turnieju. – Nie do końca doceniłem potencjał urugwajskich piłkarzy – powiedział Bielsa.

Jednym z najgłośniejszych tematów po meczu była zmiana Fernando Muslery już w przerwie spotkania. Według Bielsy decyzja wyszła od samego zawodnika. – Zmiany Muslery? On zgłosił taką chęć – wyjaśnił trener.

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Sam bramkarz nie ukrywał ogromnego rozczarowania. Cytowany przez TyC Sports doświadczony golkiper przeprosił kibiców za występy podczas mundialu. – Nigdy nie sądziłem, że będę tak cierpiał z powodu piłki nożnej. Niestety, pomimo całego mojego przygotowania, nie udało mi się dobrze zaprezentować na mundialu. Przepraszam drużynę i cały naród Urugwaju, ale to nie wystarczy – mówił zawodnik.

Porażka z Hiszpanią oznacza dla Urugwaju koniec udziału w MŚ 2026 już na etapie fazy grupowej. Hiszpanie natomiast w znakomitych nastrojach mogą rozpocząć przygotowania do fazy pucharowej, do której awansowali z pierwszego miejsca.