Anglia faworytem. Historia jednak pamięta niespodzianki [ZAPOWIEDŹ]

Reprezentacja Anglii stanie przed szansą przypieczętowania zwycięstwa w grupie L podczas MŚ 2026. W ostatniej kolejce fazy grupowej Synowie Albionu zmierzą się z Panamą, która straciła już szanse na awans do fazy pucharowej.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Tuchel nie zamierza kalkulować przed fazą pucharową

Reprezentacja Anglii przystępuje do sobotniego starcia z Panamą w komfortowej sytuacji, ale z jasno określonym celem. Drużyna Thomasa Tuchela ma wszystko w swoich rękach i wie, że korzystny wynik pozwoli jej zakończyć rywalizację w grupie L na pierwszej pozycji. To może mieć ogromne znaczenie w kontekście dalszej części turnieju i potencjalnych przeciwników w fazie pucharowej.

Anglicy rozpoczęli mundial od efektownego zwycięstwa nad Chorwacją (4:2), pokazując pełnię swojego ofensywnego potencjału. W drugim spotkaniu napotkali jednak znacznie trudniejszą przeszkodę. Ghana postawiła niezwykle szczelny blok defensywny, a mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Mimo dominacji w posiadaniu piłki i przewagi w liczbie stworzonych sytuacji Synowie Albionu nie dali rady znaleźć drogi do siatki.

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Remis nie skomplikował jednak znacząco sytuacji Anglików. Zespół pozostaje liderem grupy i nadal jest jednym z głównych kandydatów do walki o końcowy triumf. W sztabie szkoleniowym doskonale zdają sobie sprawę, że uniknięcie bardziej wymagających rywali już na początku fazy pucharowej może okazać się bezcenne.

Ostatnia szansa na pozostawienie po sobie śladu

Dla reprezentacji Panamy sobotni mecz będzie ostatnim występem na mundialu 2026. Drużyna Thomasa Christiansena przegrała oba dotychczasowe spotkania i straciła matematyczne szanse na awans. Mimo to zawodnicy z Ameryki Środkowej nie zamierzają oddawać punktów bez walki.

W meczach przeciwko Ghanie i Chorwacji panamscy zawodnicy pokazali organizację w defensywie i duże zaangażowanie, ale zabrakło jej jakości pod bramką rywali. Szczególnie widoczny był problem z kreowaniem sytuacji oraz skutecznością w ostatniej tercji boiska. To właśnie brak siły ognia sprawił, że drużyna nie zdołała zdobyć nawet punktu.

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Historia występów Panamy na mistrzostwach świata również nie przemawia na jej korzyść. Mundial w Rosji w 2018 roku zakończył się trzema porażkami, a jedyne bezpośrednie starcie z Anglią przyniosło bolesną klęskę (1:6). Dla wielu kibiców Los Canaleros tamto spotkanie pozostaje jednak wyjątkowe, ponieważ reprezentacja zdobyła wówczas pierwszego gola w historii swoich występów na mistrzostwach świata.

Problemy kadrowe

Tuchel może być zmuszony do kilku zmian. Pod znakiem zapytania stoi występ Reece’a Jamesa, który zmaga się z problemami mięśniowymi. Sztab medyczny monitoruje również stan Declana Rice’a, który od początku turnieju nie jest w pełni sił. Jeżeli pomocnik Arsenalu nie będzie gotowy do gry, szansę od pierwszej minuty może otrzymać Kobbie Mainoo.

Wątpliwości dotyczą także Bukayo Saki i Marcusa Rashforda. Chociaż wszystko wskazuje na to, że przynajmniej jeden z nich znajdzie się w wyjściowym składzie. Anglia dysponuje jednak na tyle szeroką kadrą, że nawet ewentualne rotacje nie powinny znacząco wpłynąć na jakość zespołu.

Panama również ma swoje problemy. Dużym osłabieniem pozostaje nieobecność Adalberto Carrasquilli, który zmaga się z urazem mięśnia przywodziciela. Niepewna jest także dyspozycja doświadczonego Anibala Godoya. Wszystko wskazuje na to, że Christiansen ponownie postawi na ostrożne ustawienie z pięcioma obrońcami i będzie liczył na kontrataki.

Na papierze faworyt jest tylko jeden. Anglia dysponuje większą jakością, głębią składu i stawką, która wciąż pozostaje wysoka. Panamczycy natomiast nie mają już nic do stracenia, co może uczynić ten mecz bardziej otwartym, niż sugerowałaby tabela. Synowie Albionu wiedzą jednak, że każda strata punktów może skomplikować ich drogę do upragnionego triumfu w MŚ 2026.

Przewidywane składy na mecz Panama – Anglia na MŚ:

Panama: Mosquera – Murillo, Cordoba, Ramos, Andrade, Blackman – Martinez, Barcenas, Harvey, Rodriguez – Fajardo

Anglia: Pickford – Spence, Guehi, Konsa, O’Reilly – Mainoo, Anderson; Madueke, Bellingham, Rashford – Kane.

Kiedy mecz Panama – Anglia?

Spotkanie z udziałem reprezentacji Panamy i Anglii odbędzie się 27 czerwca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Transmisję z tego meczu przeprowadzi TVP Sport. Spotkanie będzie można śledzić także na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport i w usłudze Betclic TV.