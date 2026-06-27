Chorwacja – Ghana: typy i kursy. Pojedynek o bezpośredni awans

Chorwacja - Ghana: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

fot. Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Turcja Stany Zjednoczone Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 czerwca 2026 04:06

Chorwacja – Ghana: typy bukmacherskie

W sobotę 27 czerwca czeka nas mecz z udziałem drużyn, które najprawdopodobniej między sobą rozstrzygną kwestię drugiego i trzeciego miejsca w grupie L mistrzostw świata 2026. Na Lincoln Financial Field w Filadelfii zagrają Chorwacja i Ghana. Pewni gry w fazie pucharowej są przedstawiciele Afryki. Ekipa z Europy ma dużą szansę na dalszą grę na mundialu, ale aby nie czekać na inne rozstrzygnięcia, musi poradzić sobie z najbliższym przeciwnikiem. Jak pod presją poradzą sobie Luka Modrić i spółka? Mój typ: poniżej 2,5 bramki.

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Chorwacja – Ghana: ostatnie wyniki

Tuż przed startem mundialu Chorwacja pokonała Słowenię 2:1. We wcześniejszych sparingach z mocniejszymi przeciwnikami nie poradziła sobie jednak tak dobrze. Kadra ta uległa Brazylii 1:3 oraz Belgii 1:2. Porażka miała miejsce również na inaugurację turnieju z Anglią (2:4). Chorwaci zwycięstwa doczekali się w drugiej serii gier w spotkaniu z Panamą (1:0).

Ghana na turniej rozgrywany w USA, Kanadzie oraz Meksyku udała się z serią sześciu meczów bez zwycięstwa. Bilans jej sparingów przed mundialem to 0-1-5. Blisko rozczarowania było także w pierwszej kolejce mistrzostw świata. Ghańczycy w doliczonym czasie gry zdobyli jednak bramkę na wagę wygranej 1:0 z Panamą. Z kolei w drugiej kolejce padł niespodziewany remis 0:0 z Anglią.

Chorwacja – Ghana: historia

Reprezentacje te nie grały ze sobą dotychczas ani razu.

Chorwacja – Ghana: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Chorwację, czego dowodzi kurs 1.92. Współczynnik na remis to 3.10. Z kolei wygraną Ghany możesz zagrać po kursie 5.10 Rejestrując konto w STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

Chorwacja Ghana 1.92 3.10 5.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 czerwca 2026 13:09

Chorwacja – Ghana: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Chorwacji

Remis

Wygrana Ghany Wygrana Chorwacji

Remis

Wygrana Ghany 0 Votes

Chorwacja – Ghana: przewidywane składy

Chorwacja: Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Kovacic, Modric; Baturina, Pasalic, Perisic; Budimir

Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey, Sibo; Williams, Ayew, Semenyo

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Chorwacja – Ghana: transmisja meczu

Pojedynek między Chorwacją a Ghaną będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w sobotę (27 czerwca) o godzinie 23:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP 1, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Szymon Borczuch i Dawid Sut.

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