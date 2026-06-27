Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (27.06/28.06)

08:08, 27. czerwca 2026 11:59, 27. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Mundial 2026 wkracza w decydującą fazę zmagań grupowych. Sprawdź wyniki zakończonych spotkań oraz terminarz meczów zaplanowanych na dzisiaj oraz jutro z dokładnym harmonogramem.

Harry Kane
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fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Dzisiejsze mecze mundialu (27.06.2026)

Mundial 2026 przyniósł kolejne rozstrzygnięcia w fazie grupowej. Republika Zielonego Przylądka bezbramkowo zremisowała z Arabią Saudyjską, a Hiszpania pokonała Urugwaj (1:0). W pozostałych spotkaniach Egipt zremisował z Iranem (1:1), natomiast Belgia rozgromiła Nową Zelandię (5:1).

Na zakończenie dnia odbędą się dwa mecze grupy L. O godzinie 23:00 Chorwacja zmierzy się z Ghaną, a Panama zagra z Anglią.

DataGodzinaGrupaMeczMiastoTransmisja
27 czerwca02:00HRepublika Zielonego Przylądka – Arabia SaudyjskaHoustonTVP Sport, TVPSPORT.PL
27 czerwca02:00HUrugwaj – Hiszpania 0:1ZapopanTVP 1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
27 czerwca05:00GEgipt – Iran 1:1MeksykTVP SPORT, TVP Sport, TVPSPORT.PL
27 czerwca05:00GNowa Zelandia – Belgia 1:0VancouverTVP 2, TVPSPORT.PL
27 czerwca23:00LChorwacja – GhanaFiladelfiaTVP 1, TVPSPORT.PL
27 czerwca23:00LPanama – AngliaNew York / New YerseyTVP SPORT, TVP Sport, TVPSPORT.PL

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Jutrzejsze mecze mundialu (28.06.2026)

Mundial 2026 nie zwalnia tempa. W nocy z soboty na niedzielę kibice obejrzą spotkania kończące rywalizację w grupach K i J. Najpierw do gry wyjdą reprezentacje Demokratycznej Republiki Konga oraz Uzbekistanu, Kolumbii i Portugalii. Kilka godzin później rozegrane zostaną ostatnie mecze grupy J. Algieria zmierzy się z Austrią, natomiast Jordania zagra z Argentyną.

Tymczasem w niedzielnych wieczów o godzinie 21:00 na mundialu w Ameryce Północnej zaczną się zmagania w fazie play-off. W pierwszym starciu w ramach 1/16 finału do potyczki podejdą reprezentacje Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Kanady.

DataGodzinaGrupa / faza MŚMeczMiastoTransmisja
28 czerwca01:30KDR Konga – UzbekistanAtlantaTVP SPORT, TVP Sport, TVPSPORT.PL
28 czerwca01:00KKolumbia – PortugaliaMiamiTVP 1, TVPSPORT.PL
28 czerwca04:00JAlgieria – AustriaKansas CityTVP SPORT, TVPSPORT.PL
28 czerwca04:00JJordania – ArgentynaArlingtonTVP 2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
28 czerwca21:001/16 finałuRepublika Południowej Afryki – KanadaInglewoodTVP SPORT, TVPSPORT.PL
Pełny terminarz MŚ 2026 ->

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