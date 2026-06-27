Dzisiejsze mecze mundialu (27.06.2026)
Mundial 2026 przyniósł kolejne rozstrzygnięcia w fazie grupowej. Republika Zielonego Przylądka bezbramkowo zremisowała z Arabią Saudyjską, a Hiszpania pokonała Urugwaj (1:0). W pozostałych spotkaniach Egipt zremisował z Iranem (1:1), natomiast Belgia rozgromiła Nową Zelandię (5:1).
Na zakończenie dnia odbędą się dwa mecze grupy L. O godzinie 23:00 Chorwacja zmierzy się z Ghaną, a Panama zagra z Anglią.
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|27 czerwca
|02:00
|H
|Republika Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska
|Houston
|TVP Sport, TVPSPORT.PL
|27 czerwca
|02:00
|H
|Urugwaj – Hiszpania 0:1
|Zapopan
|TVP 1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|27 czerwca
|05:00
|G
|Egipt – Iran 1:1
|Meksyk
|TVP SPORT, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|27 czerwca
|05:00
|G
|Nowa Zelandia – Belgia 1:0
|Vancouver
|TVP 2, TVPSPORT.PL
|27 czerwca
|23:00
|L
|Chorwacja – Ghana
|Filadelfia
|TVP 1, TVPSPORT.PL
|27 czerwca
|23:00
|L
|Panama – Anglia
|New York / New Yersey
|TVP SPORT, TVP Sport, TVPSPORT.PL
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Jutrzejsze mecze mundialu (28.06.2026)
Mundial 2026 nie zwalnia tempa. W nocy z soboty na niedzielę kibice obejrzą spotkania kończące rywalizację w grupach K i J. Najpierw do gry wyjdą reprezentacje Demokratycznej Republiki Konga oraz Uzbekistanu, Kolumbii i Portugalii. Kilka godzin później rozegrane zostaną ostatnie mecze grupy J. Algieria zmierzy się z Austrią, natomiast Jordania zagra z Argentyną.
Tymczasem w niedzielnych wieczów o godzinie 21:00 na mundialu w Ameryce Północnej zaczną się zmagania w fazie play-off. W pierwszym starciu w ramach 1/16 finału do potyczki podejdą reprezentacje Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Kanady.
|Data
|Godzina
|Grupa / faza MŚ
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|28 czerwca
|01:30
|K
|DR Konga – Uzbekistan
|Atlanta
|TVP SPORT, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|28 czerwca
|01:00
|K
|Kolumbia – Portugalia
|Miami
|TVP 1, TVPSPORT.PL
|28 czerwca
|04:00
|J
|Algieria – Austria
|Kansas City
|TVP SPORT, TVPSPORT.PL
|28 czerwca
|04:00
|J
|Jordania – Argentyna
|Arlington
|TVP 2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
|28 czerwca
|21:00
|1/16 finału
|Republika Południowej Afryki – Kanada
|Inglewood
|TVP SPORT, TVPSPORT.PL