Mundial 2026 wkracza w decydującą fazę zmagań grupowych. Sprawdź wyniki zakończonych spotkań oraz terminarz meczów zaplanowanych na dzisiaj oraz jutro z dokładnym harmonogramem.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Dzisiejsze mecze mundialu (27.06.2026)

Mundial 2026 przyniósł kolejne rozstrzygnięcia w fazie grupowej. Republika Zielonego Przylądka bezbramkowo zremisowała z Arabią Saudyjską, a Hiszpania pokonała Urugwaj (1:0). W pozostałych spotkaniach Egipt zremisował z Iranem (1:1), natomiast Belgia rozgromiła Nową Zelandię (5:1).

Na zakończenie dnia odbędą się dwa mecze grupy L. O godzinie 23:00 Chorwacja zmierzy się z Ghaną, a Panama zagra z Anglią.

Data Godzina Grupa Mecz Miasto Transmisja 27 czerwca 02:00 H Republika Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska Houston TVP Sport, TVPSPORT.PL 27 czerwca 02:00 H Urugwaj – Hiszpania 0:1 Zapopan TVP 1, TVP Sport, TVPSPORT.PL 27 czerwca 05:00 G Egipt – Iran 1:1 Meksyk TVP SPORT, TVP Sport, TVPSPORT.PL 27 czerwca 05:00 G Nowa Zelandia – Belgia 1:0 Vancouver TVP 2, TVPSPORT.PL 27 czerwca 23:00 L Chorwacja – Ghana Filadelfia TVP 1, TVPSPORT.PL 27 czerwca 23:00 L Panama – Anglia New York / New Yersey TVP SPORT, TVP Sport, TVPSPORT.PL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jutrzejsze mecze mundialu (28.06.2026)

Mundial 2026 nie zwalnia tempa. W nocy z soboty na niedzielę kibice obejrzą spotkania kończące rywalizację w grupach K i J. Najpierw do gry wyjdą reprezentacje Demokratycznej Republiki Konga oraz Uzbekistanu, Kolumbii i Portugalii. Kilka godzin później rozegrane zostaną ostatnie mecze grupy J. Algieria zmierzy się z Austrią, natomiast Jordania zagra z Argentyną.

Tymczasem w niedzielnych wieczów o godzinie 21:00 na mundialu w Ameryce Północnej zaczną się zmagania w fazie play-off. W pierwszym starciu w ramach 1/16 finału do potyczki podejdą reprezentacje Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Kanady.