Widzew Łódź rozbił rywala w sparingu! Hat-trick w 11 minut

Widzew Łódź ma za sobą pierwszy sparing w okresie przygotowawczym. W sobotę (27 czerwca) pokonali Stal Rzeszów aż (4:0). Hat-tricka w jedenaście minut zdobył Sebastian Bergier.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Bergier

Bergier strzelił hat-tricka w 11 minut, a Widzew wygrał sparing

Widzew Łódź zapomniał już o rozczarowującym sezonie i skupił się na przygotowaniach do nadchodzącej kampanii. Podopieczni Aleksandara Vukovicia rozpoczęli okres przygotowawczy i mają za sobą pierwszy sparing. W sobotę (27 czerwca) rywalizowali z pierwszoligową Stalą Rzeszów. Mecz towarzyski zakończył się wysokim zwycięstwem ekstraklasowicza (4:0).

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Co ciekawe, trzy z czterech bramek padły po rzutach karnych. W pierwszej połowie jedenastkę wykorzystał Andi Zeqiri i było to jedyne trafienie w pierwszej części gry. W drugiej połowie trzykrotnie do siatki trafiał Sebastian Bergier. Napastnik zdobył hat-tricka w jedenaście minut. Dwa gole strzelił z rzutu karnego. Spotkanie zostało rozegrane w formacie 2 x 40 minut.

Skład w 1. połowie: Drągowski – Cheng, Isaac, Żyro, Krajewski – Kornvig, Selahi, Teklić – Bukari, Zeqiri, Fornalczyk

Skład w 2. połowie: Krzywański – Baena, Tanżyna, Żyro, Cheng – Álvarez, Selahi, Kornvig – Bukari, Bergier, Fornalczyk

Kolejny sparing podopieczni Aleksandara Vukovicia zagrają 4 lipca z Dunajską Stredą. W planach jest jeszcze starcie z New England Revolution, Mattersburg SV, Grosuplje oraz Puszczą Niepołomice. Sezon rozpoczną 26 lipca od spotkania z Motorem Lublin.

Widzew Łódź 4:0 Stal Rzeszów (28′ k. Zeqiri, 74′, 77′ k., 80+5′ k. Bergier)