Sytuacja w grupie L przed ostatnimi meczami. Chorwacja walczy o życie

16:11, 27. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Mistrzostwa Świata 2026: sytuacja w grupie L przed ostatnimi meczami. Najciekawiej zapowiada się starcie Chorwacja - Ghana, którego stawką będzie bezpośredni awans. Anglia bez względu na wynik ma zapewniony udział w 1/16 finału.

Luka Modrić
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Odyssey Images / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Sytuacja w grupie L przed ostatnimi meczami

Jeszcze tylko sześć meczów pozostało do końca fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego odbędą się dwa spotkania grupy L, w których Anglia zmierzy się z Panamą, a Chorwacja z Ghaną. Sytuacja w tabeli wciąż nie jest rozstrzygnięta, choć Synowie Albionu bez względu na wyniki ostatniej kolejki mogą być pewni gry w następnej rundzie.

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Po 2. kolejkach Anglia prowadzi w grupie L z dorobkiem 4 punktów. Tyle samo punktów, ale gorszy bilans bramek ma Ghana. Za nimi plasuje się Chorwacja, która ma na swoim koncie 3 oczka. Dwie porażki, a więc zero punktów ma Panama, zamykając stawkę.

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Podopieczni Thomasa Tuchela mają łatwe zadanie w ostatnim meczu. Nawet jeśli przydarzy im się wpadka i przegraliby z Panamą, to wyjdą bezpośrednio z TOP2 w sytuacji, gdy mecz Chorwacja – Ghana zakończy się wygraną Afrykańczyków lub remisem. W teorii nawet wygrana Chorwacji przy porażce Anglii daje pewny awans drużynie z wysp. Zdecydowanie ciekawiej wygląda sytuacja Chorwatów, którzy jeśli chcą awansować, muszą pokonać rywali. Każdy inny wynik sprawi, że będą musieli liczyć na szczęście i awans z 3. miejsca.

MiejsceDrużynaLiczba punktówBilans bramek
1.Anglia44:2
2.Ghana41:0
3.Chorwacja33:4
4.Panama00:2

Terminarz meczów 3. kolejki grupy L MŚ 2026:

  • 27 czerwca 2026, godz. 23:00 – Chorwacja vs Ghana
  • 27 czerwca 2026, godz. 23:00 – Panama vs Anglia

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