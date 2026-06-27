Sytuacja w grupie L przed ostatnimi meczami. Chorwacja walczy o życie

Mistrzostwa Świata 2026: sytuacja w grupie L przed ostatnimi meczami. Najciekawiej zapowiada się starcie Chorwacja - Ghana, którego stawką będzie bezpośredni awans. Anglia bez względu na wynik ma zapewniony udział w 1/16 finału.

Odyssey Images / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Sytuacja w grupie L przed ostatnimi meczami

Jeszcze tylko sześć meczów pozostało do końca fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego odbędą się dwa spotkania grupy L, w których Anglia zmierzy się z Panamą, a Chorwacja z Ghaną. Sytuacja w tabeli wciąż nie jest rozstrzygnięta, choć Synowie Albionu bez względu na wyniki ostatniej kolejki mogą być pewni gry w następnej rundzie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Po 2. kolejkach Anglia prowadzi w grupie L z dorobkiem 4 punktów. Tyle samo punktów, ale gorszy bilans bramek ma Ghana. Za nimi plasuje się Chorwacja, która ma na swoim koncie 3 oczka. Dwie porażki, a więc zero punktów ma Panama, zamykając stawkę.

Zobacz także:

Podopieczni Thomasa Tuchela mają łatwe zadanie w ostatnim meczu. Nawet jeśli przydarzy im się wpadka i przegraliby z Panamą, to wyjdą bezpośrednio z TOP2 w sytuacji, gdy mecz Chorwacja – Ghana zakończy się wygraną Afrykańczyków lub remisem. W teorii nawet wygrana Chorwacji przy porażce Anglii daje pewny awans drużynie z wysp. Zdecydowanie ciekawiej wygląda sytuacja Chorwatów, którzy jeśli chcą awansować, muszą pokonać rywali. Każdy inny wynik sprawi, że będą musieli liczyć na szczęście i awans z 3. miejsca.

Miejsce Drużyna Liczba punktów Bilans bramek 1. Anglia 4 4:2 2. Ghana 4 1:0 3. Chorwacja 3 3:4 4. Panama 0 0:2

Terminarz meczów 3. kolejki grupy L MŚ 2026: