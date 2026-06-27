Sytuacja w grupie L przed ostatnimi meczami. Chorwacja walczy o życie

Sytuacja w grupie L przed ostatnimi meczami
Jeszcze tylko sześć meczów pozostało do końca fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego odbędą się dwa spotkania grupy L, w których Anglia zmierzy się z Panamą, a Chorwacja z Ghaną. Sytuacja w tabeli wciąż nie jest rozstrzygnięta, choć Synowie Albionu bez względu na wyniki ostatniej kolejki mogą być pewni gry w następnej rundzie.
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Po 2. kolejkach Anglia prowadzi w grupie L z dorobkiem 4 punktów. Tyle samo punktów, ale gorszy bilans bramek ma Ghana. Za nimi plasuje się Chorwacja, która ma na swoim koncie 3 oczka. Dwie porażki, a więc zero punktów ma Panama, zamykając stawkę.
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Podopieczni Thomasa Tuchela mają łatwe zadanie w ostatnim meczu. Nawet jeśli przydarzy im się wpadka i przegraliby z Panamą, to wyjdą bezpośrednio z TOP2 w sytuacji, gdy mecz Chorwacja – Ghana zakończy się wygraną Afrykańczyków lub remisem. W teorii nawet wygrana Chorwacji przy porażce Anglii daje pewny awans drużynie z wysp. Zdecydowanie ciekawiej wygląda sytuacja Chorwatów, którzy jeśli chcą awansować, muszą pokonać rywali. Każdy inny wynik sprawi, że będą musieli liczyć na szczęście i awans z 3. miejsca.
|Miejsce
|Drużyna
|Liczba punktów
|Bilans bramek
|1.
|Anglia
|4
|4:2
|2.
|Ghana
|4
|1:0
|3.
|Chorwacja
|3
|3:4
|4.
|Panama
|0
|0:2
Terminarz meczów 3. kolejki grupy L MŚ 2026:
- 27 czerwca 2026, godz. 23:00 – Chorwacja vs Ghana
- 27 czerwca 2026, godz. 23:00 – Panama vs Anglia