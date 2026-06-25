Reprezentacja Czech rozczarowała podczas Mistrzostw Świata 2026 i odpadła już z turnieju. Nieudany występ kadry przyniósł poważne konsekwencje. Czeska federacja poinformowała bowiem, że Patrik Schick podjął decyzję o zakończeniu reprezentacyjnej kariery.

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Czech

Oficjalnie: Patrik Schick zakończył reprezentacyjną karierę

Reprezentacja Czech z pewnością będzie jednym z największych rozczarowań Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Miroslava Koubka pożegnali się z turniejem już na etapie fazy grupowej. Za Czechami trzy fatalny występ, notując jeden remis (1:1 z RPA), a także ponosząc dwie bolesne porażki (1:2 z Koreą Południową oraz 0:3 z Meksykiem).

Fatalny występ na mundialu przyniósł poważne konsekwencje. Czeska federacja opublikowała zaskakujący komunikat, w którym podziękowała Patrikowi Schickowi za grę w narodowych barwach. Napastnik zdecydował się zakończyć reprezentacyjną karierę w wieku 30 lat. Decyzja zawodnika Bayeru Leverkusen jest dla wszystkich sporym zaskoczeniem.

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Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie wpłynęło na decyzję Patrika Schicka. Nie można jednak wykluczyć, że wpływ na nią miał nieudany występ reprezentacji Czech na mundialu. Napastnik przez lata był jednym z liderów kadry i trudno wyobrazić sobie zespół bez jego obecności. Tym bardziej informacja o zakończeniu reprezentacyjnej kariery wywołała spore poruszenie wśród czeskich kibiców.

Patrik Schick w narodowych barwach rozegrał 56 spotkań. Były już reprezentant Czech zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 26 trafień.