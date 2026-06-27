Jordania – Argentyna: typy i kursy. Messi z nadzieją na śrubowanie rekordu

Jordania - Argentyna: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

fot. Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi w meczu z Algierią

Jordania Argentyna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 czerwca 2026 14:04

Jordania – Argentyna: typy bukmacherskie

28 czerwca w godzinach nocnych czeka nas mecz trzeciej kolejki grupy J mistrzostw świata 2026. Dallas, a konkretnie AT&T Stadium będzie gospodarzem spotkania Jordania – Argentyna. Obrońcy trofeum to wyraźny faworyt niedzielnej konfrontacji. Leo Messi w najbliższym pojedynku może upatrywać okazji na umocnienie się na pierwszym miejscu w klasyfikacji strzelców oraz śrubowanie rekordu liczby bramek na mundialach. Jordania to niewygodny rywal, ale Argentyna potrafi bronić szczelnie. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

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Jordania – Argentyna: ostatnie wyniki

Jordanii nie dawano wielkich szans na awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Reprezentacja ta niespodziewanie potrafiła jednak sprawić niemałe problemy swoim przeciwnikom. Jordania potrafiła doprowadzić do remisu z Austrią, ale ostatecznie przegrała 1:3. Z Algierią zdobyła nawet bramkę jako pierwsza. Finalnie uległa jednak temu przeciwnikowi 1:2.

Argentyna do mistrzostw świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku przystępowała jako jeden z głównych faworytów. Obrońcy tytułu swoimi dotychczasowymi występami potwierdzają słuszność tych predykcji. Z Algierią miało miejsce zwycięstwo 3:0. Przeciwko Austrii było trudniej, ale wygrana 2:0 i tak cieszy kibiców tej kadry.

Jordania – Argentyna: historia

Reprezentacje te nie grały ze sobą dotychczas ani razu.

Jordania – Argentyna: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Argentynę, czego dowodzi kurs 1.18. Współczynnik na remis to 7.50. Z kolei wygraną Jordanii możesz zagrać po kursie 14.00.

Jordania Argentyna 14.0 7.50 1.18 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 czerwca 2026 14:04

Jordania – Argentyna: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Jordanii

Remis

Wygrana Argentyny Wygrana Jordanii

Remis

Wygrana Argentyny 0 Votes

Jordania – Argentyna: przewidywane składy

Jordania: Abulaila; Al-Arab, Nasib, Abu Dahab; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha; Al-Tamari, Al-Mardi; Olwan

Argentyna: E. Martinez; Montiel, Otamendi, Martinez, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Palacios, Almada; Messi, L. Martinez

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Jordania – Argentyna: transmisja meczu

Pojedynek między Jordanią a Argentyną będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w niedzielę (28 czerwca) o godzinie 04:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych telewizyjnym TVP2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Jan Micygewicz i Adam Burek.

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