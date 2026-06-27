Szwecja będzie poważnie osłabiona na dalszą część Mistrzostw Świata 2026. Jak się okazuje, Graham Potter nie będzie mógł korzystać z kontuzjowanego Isaka Hiena. Uraz defensora okazał się poważny i to dla niego koniec mundialu - donosi Gianluca Di Marzio.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Sztab reprezentacji Szwecji oraz Isak Hien

Isak Hien wypada z Mistrzostw Świata 2026

Reprezentacja Szwecji otrzymała bardzo złą wiadomość tuż przed rozpoczęciem fazy pucharowej Mistrzostw Świata 2026. Graham Potter będzie musiał radzić sobie bez jednego ze swoich podstawowych defensorów. Gianluca Di Marzio poinformował, że kontuzja Isaka Hiena okazała się na tyle poważna, że zawodnik nie zagra już na tegorocznym mundialu.

Obrońca Atalanty Bergamo urazu doznał podczas ostatniego meczu fazy grupowej mundialu przeciwko Japonii. Isak Hien nie był w stanie kontynuować gry i opuścił murawę z pomocą sztabu medycznego, nie schodząc z boiska o własnych siłach. Już wtedy pojawiły się obawy, że problem może okazać się poważniejszy.

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Najnowsze informacje potwierdziły najgorszy scenariusz dla szwedzkiej kadry. To ogromne osłabienie dla Skandynawów, którzy już w 1/16 finału zmierzą się z reprezentacją Francji i będą musieli radzić sobie bez jednego ze swoich liderów w defensywie.

Isak Hien w narodowych barwach rozegrał 32 spotkania w narodowych barwach, ale wciąż czeka na debiutanckie trafienie. Reprezentant Szwecji trzykrotnie wychodził w podstawowym składzie swojej kadry na Mistrzostwach Świata 2026.