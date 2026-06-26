Senegal podejmie Irak. Znamy podstawowe składy na mecz

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Sadio Mane

Lwy Terangi kontra Lwy Mezopotamii

Na rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie mistrzostwach świata dobiega końca faza grupowa. Dzisiaj wieczorem rywalizację zakończy grupa I. O godzinie 21:00 rozpocznie się bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie pomiędzy Senegalem a Irakiem. Obie reprezentacje nie zdobyły dotąd żadnego punktu po porażkach z Francją i Norwegią. Drużyna z Afryki musi odnieść wysokie zwycięstwo, aby zachować realne szanse na awans do fazy pucharowej z trzeciego miejsca.

Pape Thiaw oraz Graham Arnold odkryli już karty przed piątkowym pojedynkiem. W podstawowym składzie Senegalu nie zabrakło takich gwiazd jak Sadio Mane, Ibrahim Mbaye czy Ismaila Sarr. Na ławce rezerwowych usiedli natomiast Kalidou Koulibaly oraz Nicolas Jackson. W reprezentacji Iraku od pierwszej minuty zagra dobrze znany z występów w Cracovii Amir Al-Ammari, z kolei Hussein Ali z Pogoni Szczecin rozpocznie spotkanie wśród rezerwowych. Obaj selekcjonerzy liczą na wygraną swojego zespołu.

Premierowy gwizdek w meczu Senegal – Irak wybrzmi o godzinie 21:00. Transmisję z tego spotkania będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport oraz w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Pojedynek zostanie rozegrany na stadionie BMO Field w Toronto, a zawody poprowadzi angielski sędzia – Anthony Taylor. Obie drużyny zapowiadają walkę do ostatniego gwizdka, choć zdecydowanym faworytem starcia jest afrykańska ekipa.

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Wyjściowe jedenastki na spotkanie Senegalu z Irakiem

Senegal: Diaw – Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs – Gueye, Diarra – Mbaye, Camara, Mane – Sarr

📋 𝙊𝙉𝙕𝙀 𝘿𝙀 𝘿𝙀́𝙋𝘼𝙍𝙏 | Les 11 Lions choisis par le sélectionneur Pape Thiaw pour affronter l’Irak dans ce dernier match de la phase de groupes. #GoGainde | #FIFAWC2026 pic.twitter.com/TQWPv0UcON — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) June 26, 2026

Irak: Basil – Putros, Hashem, Sulaka, Doski – Al-Ammari – Jasim, Bayesh, Iqbal, Qasem – Al-Hamadi