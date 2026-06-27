Sytuacja w grupie K przed ostatnimi meczami. Portugalia i Kolumbia grają o 1. miejsce

Mistrzostwa Świata 2026: sytuacja w grupie K przed ostatnimi meczami. Przed nami starcie Kolumbia - Portugalia o 1. miejsce w grupie. Szans na awans poszuka także DR Konga w konfrontacji z Uzbekistanem.

Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Sytuacja w grupie K MŚ 2026

W niedzielę (28 czerwca) o 1:30 czasu polskiego odbędą się ostatnie dwa mecze w grupie K Mistrzostw Świata 2026. Reprezentacja Portugalii zagra z Kolumbią, a stawką spotkania będzie 1. miejsce w grupie. Z kolei reprezentacja DR Konga spróbuje sprawić niespodziankę i awansować do fazy pucharowej w starciu z Uzbekistanem.

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Na ten moment liderem grupy K jest Kolumbia, która odniosła komplet zwycięstw w dwóch poprzednich meczach. Za nimi z dorobkiem czterech punktów jest Portugalia. Potem na 3. miejscu plasuje się DR Konga z jednym oczkiem, a stawkę bez punktów zamyka Uzbekistan. Kolumbia zapewniła sobie już awans do 1/16 finału. Natomiast Cristiano Ronaldo i spółka wciąż muszą o niego walczyć. Ewentualna porażka przy zwycięstwie DR Konga sprawi, że będą musieli liczyć na bycie wśród ośmiu z dwunastu najlepszych drużyn z 3. miejsca. Jeśli zremisują, awansują z 2. miejsca, a przy założeniu, że zgarną komplet punktów, wygrają grupę. O awans cały czas walczy DR Konga. Zwycięstwo sprawi, że będą mieć 4 punkty i szanse na awans poprzez ranking drużyn z 3. miejsc.

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