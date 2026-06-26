Reprezentacja Włoch wybrała selekcjonera. Dostał ofertę

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Włoch

Antonio Conte dostał ofertę z reprezentacji Włoch

Reprezentacja Włoch trzeci raz z rzędu nie awansowała na mundial, co wywołało poważne zmiany nie tylko w drużynie, ale przede wszystkim we włoskiej federacji. Dotychczasowy prezydent ustąpił ze stanowiska, a w jego miejsce wybrano nowego – Giovanniego Malago. Pierwszą rzeczą, jaką musi zrobić, jest wybór nowego selekcjonera dorosłej reprezentacji.

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Z pracy zrezygnował Gennaro Gattuso, którego tymczasowo zastąpił Silvio Baldini. Szkoleniowiec młodzieżówki poprowadził dorosłą kadrę w dwóch meczach towarzyskich. Niebawem powinien zostać zastąpiony. Federacja wybrała głównego kandydata, który dostał ofertę.

La Gazzetta dello Sport przekazała, że wybór padł na Antonio Conte. Włoski taktyk otrzymał propozycje czteroletniego kontraktu do Mistrzostw Świata 2030. Zarząd liczy, że były trener Napoli zgodzi się na zaproponowane warunki i podpisze umowę.

Conte w ostatnim czasie pracował w Napoli i Interze Mediolan, z którymi sięgał po mistrzostwo Włoch (2021, 2025). Zaliczył również pobyt w Tottenhamie oraz Chelsea. Reprezentację Włoch prowadził w latach 2014-2016 i awansował do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Jego bilans to 14 zwycięstw, 6 remisów i 5 porażek. Na swoim koncie ma jeszcze trzy tytuły mistrza kraju z Juventusem, którego prowadził w latach 2010-2014.