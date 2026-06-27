Panama – Anglia: typy i kursy. Kane spróbuje dogonić czołówkę strzelców

Panama - Anglia: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Panama Anglia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 czerwca 2026 13:35

Panama – Anglia: typy bukmacherskie

27 czerwca w godzinach wieczornych czeka nas mecz trzeciej kolejki grupy L mistrzostw świata 2026. New Jersey, a konkretnie Meadowlands Stadium będzie gospodarzem spotkania Panama – Anglia. Zespół Thomasa Tuchela postara się o zajęcie pierwszego miejsca w tej grupie. Z kolei Harry Kane zrobi wszystko, aby zmniejszyć dystans do najlepszych strzelców tego turnieju. Lider reprezentacji Anglii na mundialu w 2018 roku zdobył przeciwko Panamie hat-tricka. Czy historia ta powtórzy się? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

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Panama – Anglia: ostatnie wyniki

Reprezentacja Panamy przedstawiana była jako najsłabsza w swoje grupie. Dorobek punktowy potwierdza tę tezę, ponieważ Panamczycy przegrali oba dotychczasowe spotkania. Wyniki tych spotkań nie były jednak wysokie. Panama przegrała z Ghaną i Chorwacją stosunkiem bramkowym 0:1.

Anglia na inaugurację mundialu dostała najtrudniejszego przeciwnika z grupy. Starcie z reprezentacją Chorwacji wymagało o Anglików sporo wysiłku, ale został on wynagrodzony zwycięstwem 4:2. Do siatki Anglikom nie udało się trafić w drugiej serii gier, kiedy to zremisowali bezbramkowo z Ghaną.

Panama – Anglia: historia

Reprezentacje te zagrały ze sobą tylko raz w historii. W czerwcu 2018 roku w fazie grupowej mistrzostw świata Anglicy rozbili Panamę 6:1.

Panama – Anglia: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Anglię, czego dowodzi kurs 1.18. Współczynnik na remis to 7.50. Z kolei wygraną Panamy możesz zagrać po kursie 15.00.

Panama Anglia 15.0 7.50 1.18 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 czerwca 2026 13:35

Panama – Anglia: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Panamy

Remis

Wygrana Anglii Wygrana Panamy

Remis

Wygrana Anglii 0 Votes

Panama – Anglia: przewidywane składy

Panama: Mosquera; Murillo, Cordoba, Ramos, Andrade, Blackman; Martinez, Barcenas, Harvey, Rodriguez; Fajardo

Anglia: Pickford; Spence, Guehi, Konsa, O’Reilly; Mainoo, Anderson; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane

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Panama – Anglia: transmisja meczu

Pojedynek między Panamą a Anglią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w sobotę (27 czerwca) o godzinie 23:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym telewizyjnym TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Aleksander Roj i Dariusz Dudek.

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