Panama – Anglia: typy i kursy. Kane spróbuje dogonić czołówkę strzelców

Panama – Anglia: typy bukmacherskie
27 czerwca w godzinach wieczornych czeka nas mecz trzeciej kolejki grupy L mistrzostw świata 2026. New Jersey, a konkretnie Meadowlands Stadium będzie gospodarzem spotkania Panama – Anglia. Zespół Thomasa Tuchela postara się o zajęcie pierwszego miejsca w tej grupie. Z kolei Harry Kane zrobi wszystko, aby zmniejszyć dystans do najlepszych strzelców tego turnieju. Lider reprezentacji Anglii na mundialu w 2018 roku zdobył przeciwko Panamie hat-tricka. Czy historia ta powtórzy się? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.
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Panama – Anglia: ostatnie wyniki
Reprezentacja Panamy przedstawiana była jako najsłabsza w swoje grupie. Dorobek punktowy potwierdza tę tezę, ponieważ Panamczycy przegrali oba dotychczasowe spotkania. Wyniki tych spotkań nie były jednak wysokie. Panama przegrała z Ghaną i Chorwacją stosunkiem bramkowym 0:1.
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Anglia na inaugurację mundialu dostała najtrudniejszego przeciwnika z grupy. Starcie z reprezentacją Chorwacji wymagało o Anglików sporo wysiłku, ale został on wynagrodzony zwycięstwem 4:2. Do siatki Anglikom nie udało się trafić w drugiej serii gier, kiedy to zremisowali bezbramkowo z Ghaną.
Panama – Anglia: historia
Reprezentacje te zagrały ze sobą tylko raz w historii. W czerwcu 2018 roku w fazie grupowej mistrzostw świata Anglicy rozbili Panamę 6:1.
Panama – Anglia: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Anglię, czego dowodzi kurs 1.18. Współczynnik na remis to 7.50. Z kolei wygraną Panamy możesz zagrać po kursie 15.00.
Panama – Anglia: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- Wygrana Panamy
- Remis
- Wygrana Anglii
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Panama – Anglia: przewidywane składy
Panama: Mosquera; Murillo, Cordoba, Ramos, Andrade, Blackman; Martinez, Barcenas, Harvey, Rodriguez; Fajardo
Anglia: Pickford; Spence, Guehi, Konsa, O’Reilly; Mainoo, Anderson; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane
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Panama – Anglia: transmisja meczu
Pojedynek między Panamą a Anglią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w sobotę (27 czerwca) o godzinie 23:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym telewizyjnym TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Aleksander Roj i Dariusz Dudek.
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