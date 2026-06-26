Senegal podtrzymał nadzieje na awans. Ismaila Sarr znowu kluczowy [WIDEO]

Reprezentacja Senegalu pokonała Irak 5:0 w meczu zamykającym rywalizację w grupie I. Tym samym afrykańska drużyna podtrzymała nadzieje na awans do fazy pucharowej z 3. miejsca.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ismaila Sarr

Reprezentacja Senegalu ograła Irak. Musi czekać na inne wyniki

W piątkowy późny wieczór odbyło się spotkanie pomiędzy Senegalem a Irakiem w ramach 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Reprezentacja z Afryki przystępowała do tego meczu z jasnym celem – odnieść wysokie zwycięstwo i zachować szanse na awans z trzeciego miejsca. Francja oraz Norwegia miały już bowiem zapewnione dwie pierwsze pozycje w tabeli grupy I. Senegalczycy musieli nie tylko wygrać, ale również poprawić swój bilans bramkowy.

Podopieczni Pape Thiawa znakomicie wywiązali się z zadania, obejmując prowadzenie już w 4. minucie po trafieniu Habiba Diarry. Kilka chwil później Rebin Sulaka obejrzał czerwoną kartkę, przez co Irakijczycy musieli grać w osłabieniu niemal przez całe spotkanie.

Senegal bezlitośnie wykorzystał przewagę i ostatecznie zwyciężył aż 5:0. Na listę strzelców wpisali się również Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye oraz dwukrotnie Pape Gueye. Oprócz autora dubletu na szczególne wyróżnienie zasłużył także Sarr, który rozgrywa kapitalny turniej i ma już na koncie łącznie trzy gole oraz jedną asystę.

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Dzięki efektownej wygranej reprezentacja Senegalu zachowała szanse na awans do fazy pucharowej z trzeciego miejsca. O losach drużyny Pape Thiawa zdecydują jednak wyniki meczów w pozostałych grupach oraz klasyfikacja najlepszych zespołów, które zakończyły rywalizację na trzecich lokatach. Obecnie ekipa Lwów Terangi z trzema punktami w dorobku zajmuje piąte miejsce w specjalnej tabeli, z której promocję zapewni sobie czołowa ósemka. Ostateczna odpowiedź na pytanie, czy pozostaną w turnieju, nadejdzie po zakończeniu wszystkich spotkań fazy grupowej.

Senegal – Irak 5:0 (1:0)

1:0 Habib Diarra 4′

2:0 Ismaila Sarr 56′

3:0 Pape Gueye 59′

4:0 Pape Gueye 71′

5:0 Iliman Ndiaye 82′

𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 𝐃𝐢𝐚𝐫𝐫𝐚 szybko strzela gola dla Senegalu po rzucie rożnym!



🔴📲 Oglądaj online mecz Senegal vs Irak ▶️ https://t.co/iBeVCYHgkE pic.twitter.com/Ybib5jY5rt — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 26, 2026