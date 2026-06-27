Egipt czeka na wyniki badań swojej największej gwiazdy

Mohamed Salah doznał urazu mięśnia dwugłowego uda w meczu z Iranem na MŚ 2026. Kapitan Egiptu opuścił boisko w 57. minucie po zgłoszeniu problemów.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah z kontuzją

Mohamed Salah nie dokończył spotkania fazy grupowej MŚ 2026 przeciwko Iranowi, które zakończyło się remisem (1:1). Kapitan reprezentacji Egiptu w 57. minucie poprosił o zmianę, sygnalizując problemy z mięśniem dwugłowym uda, co natychmiast wzbudziło niepokój w sztabie szkoleniowym.

Jak poinformował dyrektor techniczny egipskiej kadry, wstępna diagnoza wskazuje na uraz ścięgna udowego. Egipski Związek Piłki Nożnej przekazał, że zawodnik został skierowany na szczegółowe badania obrazowe, które mają określić skalę kontuzji oraz przewidywany czas przerwy. Na ten moment nie podano żadnych konkretnych terminów powrotu napastnika do gry.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sytuacja jest szczególnie istotna, ponieważ Salah pozostaje kluczową postacią ofensywy Egiptu na trwającym turnieju. Jego zejście z boiska zmieniło obraz gry drużyny, która musiała dokończyć mecz bez swojego lidera.

Mimo problemów kadrowych Egipt zdołał zakończyć fazę grupową z dorobkiem pięciu punktów, co pozwoliło zająć drugie miejsce w tabeli i awansować do fazy pucharowej. Tym samym w 1/16 finału rywalem Egipcjan będzie reprezentacja Australii.

W sztabie medycznym trwa wyścig z czasem, aby ocenić, czy Salah będzie w stanie wrócić do gry w dalszej części turnieju. Jego ewentualna absencja byłaby poważnym osłabieniem dla zespołu walczącego o jak najdłuższy udział w mundialu 2026.