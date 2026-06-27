Motor Lublin chce byłego piłkarza Zagłębia Lubin. To byłby cenny ruch

Motor Lublin jest zainteresowany pozyskaniem Adama Radwańskiego z Zagłębia Lubin. Ten ruch byłby sporym wzmocnieniem ekipy Mariusza Misiury. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z "Meczyków".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Adam Radwański na celowniku Motoru Lublin

Motor Lublin tego lata przeszedł prawdziwą rewolucję. Nikt nie ma wątpliwości, że sytuacja drużyny, której właścicielem jest Zbigniew Jakubas, jest bardzo trudna. Wszystko przez liczne odejścia zawodników i to także tych, którzy ostatnio pełnili podstawową rolę w składzie. Poza tym z klubem pożegnał się także Mateusz Stolarski, a więc dotychczasowy szkoleniowiec. Jego następcą został Mariusz Misiura, ale obecnie trudno mu z pozostałych graczy sklecić konkretną jedenastkę.

Dlatego też władze klubu szukają nowych zawodników. Jednym z nich mógłby zostać Adam Radwański. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, zainteresowanie byłym pomocnikiem Zagłębia Lubin jest faktyczne i poważne. Rozmowy ws. transferu mają trwać i postępować. Z pewnością byłoby to ciekawe wzmocnienie drugiej linii Motoru.

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Adam Radwański w minionym sezonie rozegrał w sumie 33 mecze, w których zdobył cztery gole oraz zanotował sześć asyst. Łącznie na koncie 28-letnitego ofensywnego gracza jest 80 gier na poziomie PKO Ekstraklasy. Większość kariery spędził jednak na jej zapleczu. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 400 tysięcy euro.

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