Lech Poznań będzie miał nowego bramkarza! Kluby wreszcie się dogadały

15:05, 6. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Tomasz Włodarczyk I Meczyki

Lech Poznań będzie miał nowego bramkarza. Od dawna starał się o Mateusza Lisa i wygląda na to, że transfer dojdzie do skutku. Mistrzowie Polski dogadali się z Goztepe - informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl.

Działacze i piłkarze Lecha
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Działacze i piłkarze Lecha

Lis zostanie bramkarzem Lecha. Transfer na finiszu

Lech Poznań kilka dni temu poinformował o wykupie Luisa Palmy za ponad cztery miliony euro. Mistrzowie Polski po obronie tytułu mają bardzo ambitne plany, bowiem chcą powalczyć o awans do Ligi Mistrzów. Z tego względu zapowiadają poważne wzmocnienia, a zatrzymanie Honduranina to dopiero początek. Wygląda na to, że drugim letnim transferem Kolejorza będzie Mateusz Lis, który wzmocni rywalizację między słupkami.

Lis był łączony z Lechem od wielu tygodni. Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl przekazuje, że wreszcie nastąpił przełom i lada moment transfer powinien być sfinalizowany. Poznaniacy wreszcie osiągnęli porozumienie w rozmowach z Goztepe, które zarobi na polskim bramkarzu około milion euro.

Kolejorz wcześniej zdążył już dogadać się z samym piłkarzem. Ma on podpisać trzyletnią umowę. Lis od początku był zwolennikiem powrotu do Poznania.

Lis ma za sobą znakomity sezon w Turcji. Został wręcz uznany najlepszym bramkarzem w lidze, notując 16 czystych kont w 34 spotkaniach. Niewykluczone, że Lech ściąga go w miejsce Bartosza Mrozka, który myśli o zagranicznym transferze.

29-latek to wychowanek Lecha, który nie dostał wcześniej szansy debiutu. W latach 2018-2021 grał dla Wisły Kraków, a później rozpoczął zagraniczną karierę.

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