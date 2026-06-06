Lis zostanie bramkarzem Lecha. Transfer na finiszu
Lech Poznań kilka dni temu poinformował o wykupie Luisa Palmy za ponad cztery miliony euro. Mistrzowie Polski po obronie tytułu mają bardzo ambitne plany, bowiem chcą powalczyć o awans do Ligi Mistrzów. Z tego względu zapowiadają poważne wzmocnienia, a zatrzymanie Honduranina to dopiero początek. Wygląda na to, że drugim letnim transferem Kolejorza będzie Mateusz Lis, który wzmocni rywalizację między słupkami.
Lis był łączony z Lechem od wielu tygodni. Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl przekazuje, że wreszcie nastąpił przełom i lada moment transfer powinien być sfinalizowany. Poznaniacy wreszcie osiągnęli porozumienie w rozmowach z Goztepe, które zarobi na polskim bramkarzu około milion euro.
Kolejorz wcześniej zdążył już dogadać się z samym piłkarzem. Ma on podpisać trzyletnią umowę. Lis od początku był zwolennikiem powrotu do Poznania.
Lis ma za sobą znakomity sezon w Turcji. Został wręcz uznany najlepszym bramkarzem w lidze, notując 16 czystych kont w 34 spotkaniach. Niewykluczone, że Lech ściąga go w miejsce Bartosza Mrozka, który myśli o zagranicznym transferze.
29-latek to wychowanek Lecha, który nie dostał wcześniej szansy debiutu. W latach 2018-2021 grał dla Wisły Kraków, a później rozpoczął zagraniczną karierę.