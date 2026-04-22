Xabi Alonso musi zmienić plany. Premier League wciąż w grze

Xabi Alonso znalazł się w centrum trenerskich spekulacji po decyzji Liverpoolu o pozostawieniu Arne Slota. Jego przyszłość wciąż ma być związana z Premier League.

Xabi Alonso na celowniku giganta

Xabi Alonso musi zmienić plany dotyczące swojej przyszłości po tym, jak Liverpool zdecydował się kontynuować współpracę z Arne Slotem. Jak informuje Fichajes.net, Hiszpan był jednym z głównych kandydatów do przejęcia sterów nad ekipą z Anfield Road. Niemniej decyzja władz klubu całkowicie zmieniła sytuację na rynku trenerskim.

Mimo rozczarowującego sezonu, działacze The Reds postawili na stabilizację i dali swojemu szkoleniowcowi kolejną szansę. To zatem sprawiło, że Xabi Alonso, który był łączony z klubem, musi szukać innych rozwiązań.

Źródło znane z wieści ze świata dużej piłki nożnej podało, że przyszłość zdolnego trenera nadal może być związana z Premier League. Jednym z klubów, który coraz poważniej interesuje się jego zatrudnieniem, ma być Chelsea, wskazuje Fichajes.net. Londyńczycy przechodzą trudny okres i rozważają zmiany w sztabie szkoleniowym.

Chelsea wkracza do gry

Pozycja obecnego menedżera, Liama Roseniora, nie jest pewna mimo obowiązującego kontraktu. Słabe wyniki zespołu oraz brak stabilności sprawiają, że władze klubu analizują różne scenariusze na przyszłość.

Xabi Alonso uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych trenerów młodego pokolenia. Jego styl pracy, umiejętność rozwijania zawodników i nowoczesne podejście do futbolu sprawiają, że idealnie wpisuje się w profil szkoleniowca, którego poszukuje Chelsea.

W związku z tym najbliższe miesiące mogą okazać się kluczowe dla dalszej kariery Hiszpana. Decyzje podejmowane przez największe kluby z ligi angielskiej mogą przesądzić o jego kolejnym kroku i otworzyć przed nim drzwi do jednego z najbardziej wymagających projektów w Europie.