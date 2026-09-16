Manchester United – Brighton: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (16.09.2026)

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

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Manchester United – Brighton: gdzie oglądać?

Manchester United podejmie Brighton w spotkaniu 1/16 finału Carabao Cup. Oba zespoły rozpoczynają rywalizację w tej edycji Pucharu Ligi Angielskiej od IIIrundy. Stawką środowego spotkania będzie awans do kolejnej fazy rozgrywek.

Manchester United przystąpi do tego meczu po porażce 0:1 z Manchesterem City w derbach miasta. Czerwone Diabły po czterech kolejkach Premier League mają na koncie tylko jedno zwycięstwo.

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Brighton znajduje się natomiast w znacznie lepszych nastrojach. Zespół Fabiana Hurzelera rozbił na wyjeździe Coventry City aż 5:0 i po czterech kolejkach ligowych zgromadził siedem punktów.

Manchester United – Brighton: transmisja TV

Mecz Manchester United – Brighton nie będzie transmitowany w żadnej polskiej telewizji. Żadna z polskich stacji nie posiada praw do pokazywania Carabao Cup w sezonie 2026/27.

Spotkanie będzie natomiast transmitowane w Wielkiej Brytanii przez ITV oraz Sky Sports. Niemniej te kanały nie są dostępne w polskiej ofercie telewizyjnej jako transmisja tego meczu.

Manchester United – Brighton: transmisja online

Kibice w Polsce będą mogli obejrzeć spotkanie Manchester United – Brighton za pośrednictwem STS TV. Transmisja będzie dostępna online.

Aby obejrzeć mecz trzeba spełnić konkretne zalecenia. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany. Spotkanie znajdziesz w sekcji „zakłady live”.

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Brighton? Transmisja spotkania Manchester United – Brighton będzie dostępna dzięki usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Manchester United – Brighton? Mecz Manchester United – Brighton odbędzie się w środę, 16 września 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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