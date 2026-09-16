FC Barcelona zagra u siebie z Racingiem. Spotkanie 6. kolejki La Liga odbędzie się w środę, 16 września 2026 roku o godzinie 21:30. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w tv i online.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Barcelona – Racing: gdzie oglądać?

FC Barcelona przystępuje do spotkania w bardzo dobrych nastrojach. Katalończycy rozpoczęli sezon od passy zwycięstw i przed starciem z Racingiem mieli na koncie komplet punktów. W poprzedniej kolejce pokonali na wyjeździe Levante 4:2, natomiast wcześniej efektownie wygrali z Valencią 5:0.

Racing Santander jest beniaminkiem La Ligi i na początku sezonu prezentuje się przyzwoicie. Zespół prowadzony przez Jose Alberto Lopeza będzie miał jednak przed sobą niezwykle trudne zadanie, ponieważ na Camp Nou przyjdzie mu zmierzyć się z niepokonaną Barceloną.

FC Barcelona – Racing: transmisja TV

Mecz FC Barcelona – Racing Santander będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 6. Początek transmisji ze spotkania zaplanowano na godzinę 21:30. Komentarz meczu zapewnią Michał Mitrut i Leszek Orłowski.

CANAL+ pokazuje w Polsce wszystkie 380 spotkań La Ligi, a mecze rozgrywek są dostępne przede wszystkim na antenach CANAL+ Sport 6 i CANAL+ Sport 7 oraz w serwisie streamingowym CANAL+.

Jak uzyskać dostęp do CANAL+?

Aby oglądać spotkanie FC Barcelona – Racing Santander w telewizji, potrzebny jest dostęp do pakietu obejmującego stację CANAL+ Sport 6. Transmisję można również śledzić przez internet za pośrednictwem usługi streamingowej CANAL+.

FC Barcelona – Racing: transmisja online

Spotkanie będzie dostępne online w usłudze streamingowej CANAL+. Kibice nieposiadający dostępu do telewizji mogą zatem śledzić rywalizację Barcelony z Racingiem za pośrednictwem internetu. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:30 w środę 16 września.

Alternatywą dla kibiców może być natomiast STS TV. Po spełnieniu warunków wymaganych przez operatora transmisja wybranych wydarzeń sportowych jest dostępna w sekcji „zakłady live”. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany. Spotkanie znajdziesz w sekcji „zakłady live”.

Gdzie oglądać mecz FC Barcelona – Racing? Mecz FC Barcelona – Racing Santander będzie można obejrzeć w CANAL+ Sport 6 oraz online w usłudze CANAL+. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:30, a komentarz zapewnią Michał Mitrut i Leszek Orłowski. Kiedy odbędzie się spotkanie FC Barcelona – Racing? Mecz szóstej kolejki La Ligi pomiędzy FC Barceloną a Racingiem Santander odbędzie się w środę 16 września 2026 roku o godzinie 21:30. Mecz zostanie rozegrany na Spotify Camp Nou w Barcelonie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.