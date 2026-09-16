Real Madryt czekał na te wieści. Rodrygo z ważnym krokiem

Rodrygo może wrócić do Realu Madryt szybciej, niż zakładano. Fabrizio Romano na swoim kanale na YouTube przekazał nowe informacje w sprawie rehabilitacji Brazylijczyka.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Real Madryt dostał sygnał w sprawie Rodrygo

Rodrygo od marca pozostaje poza grą po poważnym urazie kolana, którego doznał podczas spotkania La Liga z Getafe. Napastnik Realu Madryt zerwał więzadło krzyżowe przednie, a kontuzji towarzyszyło również uszkodzenie łąkotki. Początkowo zakładano, że jego przerwa może potrwać nawet do końca roku.

Teraz pojawiły się jednak sygnały pozwalające z większym optymizmem patrzeć na sytuację 25-latka. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano brazylijski zawodnik może być gotowy do rywalizacji już w grudniu. Jeśli rehabilitacja nie napotka żadnych komplikacji, realnym terminem pozostaje również styczeń 2027 roku.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Istotnym etapem powrotu Rodrygo jest rozpoczęcie pracy z piłką na murawie. To kolejny krok w żmudnej rehabilitacji po jednym z najpoważniejszych urazów, z jakimi mierzył się w swojej karierze. Zawodnik ma być również wdzięczny za wsparcie, jakie otrzymuje od Królewskich i skupiać się na odzyskaniu pełnej dyspozycji.

Szybszy powrót może mieć znaczenie dla Jose Mourinho, który zyskałby kolejną opcję w ofensywie na drugą część sezonu. Rodrygo rozegrał dotąd dla Realu łącznie 297 spotkań, zdobywając 71 bramek. Jego obecna umowa z klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku.