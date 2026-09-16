Olympiakos – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (16.09.2026)

Olympiakos – Jagiellonia: gdzie oglądać?
Jagiellonia Białystok rozpoczyna przygodę w europejskich pucharach. Po raz pierwszy w historii zagrają na poziomie Ligi Europy. W swoim debiucie w rozgrywkach zmierzą się na wyjeździe z Olympiakosem Pireus. Duma Podlasia podchodzi do meczu bezpośrednio po ligowej porażce. W miniony weekend przegrali na wyjeździe z Wisłą Kraków (0:2). Wcześniej nie dali rady także z Lechem Poznań (1:2), ale pokonali za to Śląsk Wrocław (2:1).
Większe problemy ma jednak Olympiakos. Drużyna z Grecji niedawno zmieniła trenera. Imanol Alguacil w debiucie sensacyjnie przegrał z OFI Kreta (0:1). Wcześniej pod wodzą poprzedniego trenera wygrali z Volos (3:2) oraz zremisowali z tą samą drużyną (1:1).
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Olympiakos – Jagiellonia: transmisja TV
Mecz Olympiakos – Jagiellonia Białystok odbędzie się w środę, 16 września 2026 roku o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz Super Polsat.
Olympiakos – Jagiellonia: transmisja online
Wszystkie mecze Ligi Europy będą dostępne w internecie na platformie Polsat Box Go. Z kodem GOALGO po założeniu konta u bukmachera STS otrzymasz voucher na trzy miesiące za darmo.
Transmisja meczu Olympiakos – Jagiellonia Białystok będzie dostępna w TV na kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium i Super Polsat oraz w internecie dzięki usłudze Polsat Box Go.
Mecz Olympiakos – Jagiellonia odbędzie się w środę, 16 września 2026 roku o godzinie 21:00.
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