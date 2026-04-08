Urban podpowiedział Zawiszy, jak pokonać Górnik Zabrze

Zawisza Bydgoszcz na co dzień gra w 3. Lidze. W środę powalczy o finał Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. Jan Urban w rozmowie z serwisem metropoliabydgoska.pl udzielił im kilku wskazówek.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Urban ze wskazówkami dla Zawiszy Bydgoszcz

Zawisza Bydgoszcz to bez wątpienia największa rewelacja tegorocznych rozgrywek o STS Puchar Polski. Trzecioligowiec awnasował do półfinału i jest o jeden mecz od wielkiego finału na PGE Narodowym. O awans do wielkiego finału zagrają z Górnikiem Zabrze, czyli 3. drużyną w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w środę (8 kwietnia) o godzinie 18:00.

Jan Urban, czyli były trener Górnika, a obecnie selekcjoner reprezentacji Polski udzielił Zawiszy kilku wskazówek, jak mogą pokonać rywali. Zwrócił uwagę na dwa elementy, czyli szybkie skrzydła oraz dobre stałe fragmenty gry. Podejrzewa jednak, że to Górnik awansuje do finału.

– Już gdy ja byłem trenerem, Górnik uchodził za drużynę, która lubi być przy piłce. Teraz jest nim Michal Gasparik, którego filozofia się nie zmieniła. Zabrzanie lubią grać ładnie dla oka i czują się komfortowo w posiadaniu futbolówki. Podejrzewam, że w meczu z Zawiszą będą chcieli dyktować warunki – powiedział Jan Urban w rozmowie z serwisem metropoliabydgoska.pl.

– Na pewno mogą to umożliwić szybkie skrzydła i dobrze wykonywane stałe fragmenty. W nich da się zaskoczyć rywali, na przykład wysyłając w pole karne dużą liczbę piłkarzy. Choć wydaje mi się, że Górnik powinien awansować dalej, piłka nożna widziała już nie takie niespodzianki. Zawisza awansował do półfinału zasłużenie. Skoro jest w stanie znaleźć się w takim etapie, to znaczy, że umie grać w piłkę i trzeba się z nim liczyć. Cech wolicjonalnych na pewno nie zabraknie żadnej drużynie – dodał selekcjoner reprezentacji Polski.