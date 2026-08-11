Arsenal był gotowy rozbić dla niego bank! Vinicius zaskoczył decyzją

15:33, 11. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  The Athletic

Vinicius Junior przedłużył niedawno umowę z Realem Madryt, choć mocno walczył o niego Arsenal. "The Athletic" ujawnia, z jaką determinacją Kanonierzy przystąpili do rozmów z gwiazdorem.

Vinicius Junior
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Newscom / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius był wymarzonym transferem Arsenalu

Vinicius Junior w ostatnim czasie musiał podjąć kluczową decyzję dotyczącą przyszłości. Real Madryt oczekiwał od niego zdecydowanej reakcji – chodziło o wygasający w 2027 roku kontrakt. Do tego momentu strony nie potrafiły się dogadać, więc jego sytuacją zainteresował się Arsenal. Mistrzowie Anglii przystąpili do walki o transfer gwiazdora, który finalnie pozostanie na Santiago Bernabeu. Na mocy porozumienia jego umowa została przedłużona do 2032 roku.

Decyzja Viniciusa została odebrana w Londynie ze sporym zaskoczeniem. W rzeczywistości wśród władz klubu panowała spora nadzieja i wręcz pewność dotycząca powodzenia tej transakcji. Arsenal był gotowy obsypać Brazylijczyka złotem, byle tylko przekonać go do transferu. „The Athletic” ujawnia, że w rozmowy zaangażowali się najważniejsi działacze, którzy zapewniali zawodnika, że ten będzie absolutnym liderem drużyny i kluczową postacią całego projektu. Mistrzowie Anglii zamierzali nawet naruszyć obecną strukturę płac i oczywiście zapewnić mu rekordowe wynagrodzenie.

Choć argumenty Arsenalu były kuszące, Vinicius potwierdził swoją lojalność i przywiązanie do Realu Madryt, ostatecznie dogadując się z klubem. Istotną rolę odegrali tu Jose Mourinho i Florentino Perez – obaj konsekwentnie przekonywali Brazylijczyka do pozostania. Po zakończonych negocjacjach otoczenie Viniciusa podziękowało władzom londyńskiego giganta za wysiłek oraz sposób, w jaki był on traktowany podczas rozmów.

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