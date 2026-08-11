Arsenal był gotowy rozbić dla niego bank! Vinicius zaskoczył decyzją

Vinicius Junior przedłużył niedawno umowę z Realem Madryt, choć mocno walczył o niego Arsenal. "The Athletic" ujawnia, z jaką determinacją Kanonierzy przystąpili do rozmów z gwiazdorem.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius był wymarzonym transferem Arsenalu

Vinicius Junior w ostatnim czasie musiał podjąć kluczową decyzję dotyczącą przyszłości. Real Madryt oczekiwał od niego zdecydowanej reakcji – chodziło o wygasający w 2027 roku kontrakt. Do tego momentu strony nie potrafiły się dogadać, więc jego sytuacją zainteresował się Arsenal. Mistrzowie Anglii przystąpili do walki o transfer gwiazdora, który finalnie pozostanie na Santiago Bernabeu. Na mocy porozumienia jego umowa została przedłużona do 2032 roku.

Decyzja Viniciusa została odebrana w Londynie ze sporym zaskoczeniem. W rzeczywistości wśród władz klubu panowała spora nadzieja i wręcz pewność dotycząca powodzenia tej transakcji. Arsenal był gotowy obsypać Brazylijczyka złotem, byle tylko przekonać go do transferu. „The Athletic” ujawnia, że w rozmowy zaangażowali się najważniejsi działacze, którzy zapewniali zawodnika, że ten będzie absolutnym liderem drużyny i kluczową postacią całego projektu. Mistrzowie Anglii zamierzali nawet naruszyć obecną strukturę płac i oczywiście zapewnić mu rekordowe wynagrodzenie.

🚨 NEW: ALL key figures at Arsenal had spoke at length with Viní Jr.



They told him he would be the CENTRE of their footballing project.



They also highlighted the commercial benefits to both parties. @MarioCortegana @TheAthleticFC pic.twitter.com/v5P7l17KbS — Madrid Zone (@theMadridZone) August 11, 2026

Choć argumenty Arsenalu były kuszące, Vinicius potwierdził swoją lojalność i przywiązanie do Realu Madryt, ostatecznie dogadując się z klubem. Istotną rolę odegrali tu Jose Mourinho i Florentino Perez – obaj konsekwentnie przekonywali Brazylijczyka do pozostania. Po zakończonych negocjacjach otoczenie Viniciusa podziękowało władzom londyńskiego giganta za wysiłek oraz sposób, w jaki był on traktowany podczas rozmów.