Legia Warszawa nie zakończyła jeszcze budowy składu. Jak się okazuje, stołeczny klub może sięgnać po kolejnego napastnika. Na ich radarze znalazł się Marcos Fernandez z Espanyolu Barcelona - informuje "Record".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marcos Fernandez łączony z Legią Warszawa

Legia Warszawa ostatnio wzmocniła pozycję napastnika. Do zespołu trafił Jan Kuchta. Tymczasem dowiadujemy się, że przyjście Czecha może nie zamykać poszukiwań kolejnego snajpera. Z informacji przekazanych przez „Record” dowiadujemy się, że Wojskowi mają na oku kolejną dziewiątkę. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Marcos Fernandez, który na co dzień reprezentuje barwy Espanyolu Barcelona.

Transfer Hiszpana będzie jednak wiązał się ze sporym wydatkiem dla Legii Warszawa. Klauzula odstępnego w umowie zawodnika z obecnym klubem wynosi dwa miliony euro. Polski klub jednak nie jest jedynym zespołem, który interesuje się tym napastnikiem. 23-latek jest także łączony z RCD Mallorca, Realem Oviedo, Preston North End oraz Estorilem Praia.

Na ten moment przeprowadzka Marcosa Fernandeza do Legii Warszawa wydaje się mało prawdopodobna. Hiszpan ma inne ciekawsze opcje do wyboru. Na dodatek problem może stanowić kwota ewentualnego transferu. Wojskowi mogą nie być skłonni wykładać na stół aż dwa miliony euro.

Marcos Fernandez w zeszłym sezonie był wypożyczony do drugie ligowej Ceuty. W barwach tego zespołu Hiszpan rozegrał łącznie 36 spotkań. Udało mu się strzelić 14 goli, a także zaliczył dwie asysty.