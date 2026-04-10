Raków Częstochowa i Górnik Zabrze zarobią miliony. Tyle dostaną za awans

Raków Częstochowa zmierzy się z Górnikiem Zabrze w finale STS Pucharu Polski, który odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Finaliści mogą liczyć na solidne premie finansowe za udział w krajowym pucharze.

Wielkie premie dla Rakowa i Górnika za awans do finału Pucharu Polski

Raków Częstochowa i Górnik Zabrze zagrają w wielkim finale STS Pucharu Polski. Mecz o trofeum odbędzie się 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie. Najwięcej emocji przyniósł półfinał z udziałem zespołu Łukasza Tomczyka. Jego drużyna awansowała do finału po dramatycznym zwycięstwie nad GKS-em Katowice w serii rzutów karnych.

Bohaterem Medalików został bramkarz Oliwier Zych, który obronił dwa strzały z jedenastu metrów. Dla trenera Tomczyka to szansa na pierwsze trofeum z klubem, a także przepustka do europejskich pucharów.

Z kolei Górnik zapewnił sobie miejsce w finale po zwycięstwie nad Zawiszą Bydgoszcz (1:0). Jedynego gola strzelił Yvan Ikia Dimi. Dla 21-letniego Francuza było to drugie trafienie w barwach zabrzańskiego zespołu. Piłkarze Górnika czekali na najważniejszy mecz w krajowym pucharze od 25 lat.

Awans do finału oznacza dla obu klubów premię w wysokości 1 mln zł. Zwycięzca spotkania może jednak liczyć aż na 5 mln zł. Z kolei półfinaliści otrzymali po 380 tys. zł. Raków powalczy o trzeci Puchar Polski w swojej historii, natomiast piłkarze Górnika mają na koncie już sześć triumfów w tych rozgrywkach. Spotkanie finałowe między Rakowem z Górnikiem rozpocznie się w sobotę, 2 maja, o godzinie 16:00.