Puchar Polski. Znamy uczestników 1/16 finału oraz termin losowania

Puchar Polski pomału nabiera rozpędu. Za nami już pierwsza runda zmagań, a do rozstrzygnięcia pozostało jeszcze jedno spotkania. Wiadomo już też, kiedy odbędzie się losowanie kolejnej fazy rozgrywek.

PressFocus Na zdjęciu: STS Puchar Polski

Losowanie 1/16 finału Pucharu Polski

Puchar Polski jak zwykle dostarczył wielu emocji. Już na wczesnym etapie z rozgrywkami pożegnały się wielkie firmy, jak Ruch Chorzów, Radomiak Radom, Motor Lublin czy Wisła Płock. Nie bez problemu awans wywalczyły drużyny Piasta Gliwice czy Wisły Kraków. Do rozegrania pozostało jeszcze jedno spotkanie tej rudny, pomiędzy Śląskiem Wrocław i Lechią Tomaszów Mazowiecki, które odbędzie się we wtorek, 30 czerwca.

Uczestnicy 1/16 finału Pucharu Polski: Lech Poznań, Legia Warszawa, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, LKS Goczałkowice-Zdrój, Świt Szczecin, Polonia Bytom, Korona Kielce, Puszcza Niepołomice, Gryf Słupsk, Olimpia Grudziądz, GKS Katowice, Górnik Zabrze, Lechia Gdańsk, Hutnik Kraków, Znicz Pruszków, Piast Gliwice, Chojniczanka Chojnice, Flota Świnoujście, Cracovia, Odra Opole, GKS Wikielec, Zawisza Bydgoszcz, Miedź Legnica, Widzew Łódź, Avia Świdnik, Wisła Kraków, Zagłębie Lubin, ŁKS Łódź, Arka Gdynia, Lechia Tomaszów Mazowiecki/Śląsk Wrocław.

Losowanie 1/16 finału STS Pucharu Polski odbędzie się natomiast w środę, 1 października, o godzinie 17:00, a transmisja prowadzona będzie na antenach TVP. W tej rundzie do rywalizacji włączą się cztery najlepsze polskie drużyny, czyli Lech Poznań, Legia Warszawa, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok. Losowanie jest otwarte, czyli każdy może trafić na każdego, a spotkanie jest rozgrywane na boisku zespołu z niższej ligi lub pierwszego wylosowanego z pary, jeśli dotyczy tego samego szczebla rozgrywek. Spotkania zostaną rozegrane w dniach 28 – 30 października.

