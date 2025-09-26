Dawidowicz rozmawia z nowym klubem. Zaskakujący kierunek

Paweł Dawidowicz od kilku miesięcy jest bez klubu. Nowe informacje ws. reprezentanta Polski przekazał Ahmed Ragab. Obrońca jest w kontakcie z Sharjah FC, czyli drużyną ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Franco Romano / Alamy Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz

Sharjah FC prowadzi rozmowy z Dawidowiczem

Paweł Dawidowicz od 2017 roku był związany z ligą włoską, gdzie zaczynał w Palermo na poziomie Serie B. Następnym klubem na Półwyspie Apenińskim był Hellas Werona, z którym obrońca przez lata występował w najwyższej klasie rozgrywkowej. Łącznie w Serie A rozegrał 139 spotkań, lecz w najbliższym czasie nie będzie miał okazji, aby go powiększyć.

Latem rozstał się z Hellasem po wygaśnięciu kontraktu. Warto przypomnieć, że Dawidowicz zdecydował się wyjechać z Europy, podpisując kontrakt z beniaminkiem Saudi Pro League – Al-Hazam. Okazało się jednak, że po miesiącu Polak rozwiązał umowę.

Na ten moment wciąż pozostaje bez zatrudnienia, choć mamy już końcówkę września. W mediach do tej pory brakowało informacji, gdzie 30-latek może trafić. Wspominano jedynie o ewentualnym powrocie do Werony, ale brakowało jakichkolwiek konkretów.

#حسبما_علمت



المدافع البولندي باول دافيدوفيتش ضمن خيارات إدارة الشارقة الإماراتي، هناك أحاديث مع اللاعب ✅💯 pic.twitter.com/xrtdH5EKJm — Ahmed Ragab (@ARagab) September 25, 2025

Teraz nowe wieści przekazał Ahmed Ragab. Dziennikarz poinformował, że Dawidowicz jest na liście życzeń Sharjah FC. To drużyna ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która w przeszłości sięgała po sześć mistrzowskich tytułów. W swoich szeregach mają kilka gwiazd jak m.in. Adel Taarabt czy Rey Manaj. Na ten moment wiadomo jedynie, że trwają rozmowy ws. warunków kontraktu.

W poprzednim sezonie Dawidowicz zanotował 26 spotkań w Serie A, zbierając siedem żółtych i jedną czerwoną kartkę. Oprócz występów na nominalnej pozycji, czyli jako środkowy obrońca zagrał także 7 meczów w roli defensywnego pomocnika.