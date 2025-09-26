Dawidowicz rozmawia z nowym klubem. Zaskakujący kierunek

Sharjah FC prowadzi rozmowy z Dawidowiczem
Paweł Dawidowicz od 2017 roku był związany z ligą włoską, gdzie zaczynał w Palermo na poziomie Serie B. Następnym klubem na Półwyspie Apenińskim był Hellas Werona, z którym obrońca przez lata występował w najwyższej klasie rozgrywkowej. Łącznie w Serie A rozegrał 139 spotkań, lecz w najbliższym czasie nie będzie miał okazji, aby go powiększyć.
Latem rozstał się z Hellasem po wygaśnięciu kontraktu. Warto przypomnieć, że Dawidowicz zdecydował się wyjechać z Europy, podpisując kontrakt z beniaminkiem Saudi Pro League – Al-Hazam. Okazało się jednak, że po miesiącu Polak rozwiązał umowę.
Na ten moment wciąż pozostaje bez zatrudnienia, choć mamy już końcówkę września. W mediach do tej pory brakowało informacji, gdzie 30-latek może trafić. Wspominano jedynie o ewentualnym powrocie do Werony, ale brakowało jakichkolwiek konkretów.
Teraz nowe wieści przekazał Ahmed Ragab. Dziennikarz poinformował, że Dawidowicz jest na liście życzeń Sharjah FC. To drużyna ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która w przeszłości sięgała po sześć mistrzowskich tytułów. W swoich szeregach mają kilka gwiazd jak m.in. Adel Taarabt czy Rey Manaj. Na ten moment wiadomo jedynie, że trwają rozmowy ws. warunków kontraktu.
W poprzednim sezonie Dawidowicz zanotował 26 spotkań w Serie A, zbierając siedem żółtych i jedną czerwoną kartkę. Oprócz występów na nominalnej pozycji, czyli jako środkowy obrońca zagrał także 7 meczów w roli defensywnego pomocnika.