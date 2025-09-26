Flick odsłania prawdę o Lewandowskim. Nie chodzi tylko o gole

Robert Lewandowski znów trafił do siatki, tym razem w wygranym meczu Barcelony z Realem Oviedo. Hansi Flick podkreślił jednak, że wkład Polaka w grę zespołu wykracza daleko poza samo strzelanie bramek.

Lewandowski zmienił obraz meczu z Oviedo

Barcelona odniosła piąte ligowe zwycięstwo w tym sezonie, pokonując na wyjeździe Real Oviedo 3:1. Do przerwy Blaugrana przegrywała, ale w drugiej połowie zdołała odwrócić losy spotkania. Kluczową rolę odegrał Robert Lewandowski, który po wejściu z ławki nie tylko zdobył gola, ale całkowicie odmienił dynamikę gry.

Hansi Flick po meczu poświęcił Polakowi szczególną uwagę. – To nie tylko jedenastka, która zaczyna mecz, ale też zmiennicy. Zawodnicy, którzy wchodzą, muszą pomóc zmienić przebieg spotkania. To właśnie zrobił Lewandowski. Ważne, że nie wchodzi tylko po to, by strzelać gole, ale żeby pomóc drużynie – powiedział szkoleniowiec Barcelony.

Spotkanie zaczęło się źle dla gości. Błąd bramkarza Joana Garcii wykorzystał rywal, ale po przerwie gole Erica Garcii, Lewandowskiego i Araujo dały zasłużone zwycięstwo.

Flick wyróżnił również Frenkiego de Jonga i Pedriego, którzy po wejściu na murawę uporządkowali grę w środku pola. – W drugiej połowie mieliśmy więcej kontroli i rytmu, co utrudniło życie Oviedo – stwierdził trener. Pochwały zebrał także Araujo, który oprócz solidnej gry w obronie trafił do siatki. – To krok naprzód dla jego pewności siebie – ocenił Flick.

Dzięki wygranej Barcelona pozostaje niepokonana i traci tylko dwa punkty do liderującego Realu Madryt, który na swoim koncie ma komplet wygranych.

