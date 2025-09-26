Rośnie zainteresowanie polskim talentem. Za piłkarzem stoi potężna agencja [NASZ NEWS]

Marcel Reguła, 18-latek z Zagłębia Lubin, zachwycił w meczu Pucharu Polski z Radomiakiem, strzelając dla "miedziowych" dwa gole. To nie pierwszy dobry występ tego zawodnika. Z informacji goal.pl wynika, że coraz więcej zagranicznych klubów ma go na oku. A dominuje jeden kierunek, który akurat Zagłębiu dobrze się kojarzy.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Marcel Reguła

Wypisał Radomiaka z pucharu

Zagłębie Lubin pokonało na wyjeździe Radomiaka 2:0, a obie bramki strzelił wprowadzony po przerwie Marcel Reguła. 18-latek zaliczył koncertowy występ, a to nie pierwszy raz, gdy ten piłkarz pokazuje nieprzeciętny talent.

W tym sezonie Ekstraklasy reprezentant Polski do lat 21 rozegrał 8 spotkań, w których strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty. Reguła trafiał do siatki w starciach z z GKS Katowice i Wisłą Płock. Może występować jako ofensywny pomocnik, napastnik lub prawoskrzydłowy.

Jego ogólny dorobek w Ekstraklasie to 17 spotkań, 3 gole i 5 asyst, a wię całkiem efektywnie jak na piłkarza w tym wieku. A jak się okazuje, jego dobre występy przyciągają uwagę nie tylko lubińskich kibiców. Z informacji goal.pl wynika, że Regułę obserwują już coraz większa liczba zagranicznych klubów. W tym momencie dominuje w tym względzie Bundesliga, bo w przypadku tego gracza największe zainteresowanie wykazuje właśnie kilka niemieckich klubów.

Nie ma klauzuli odejścia

Na plus Zagłębia jest to, że w pełni kontroluje sytuację tego zawodnika. Reguła ma bowiem kontrakt aż do lata 2028 roku, więc lubinianie z ewentualną sprzedażą nie muszą się spieszyć. Co ważne, z naszych ustaleń wynika, że piłkarz nie ma żadnej klauzulu odstępnego, a więc Zagłębie może zażądać tyle, ile uzna za stosowne.

A wspomniany kierunek niemiecki dobrze się temu klubowi kojarzy jeśli chodzi o transfery, bo rekord Zagłębia to właśnie sprzedaż piłkarza do Bundesligi. Chodzi o Bartosza Białka, za którego Wolfsburg zapłacił kilka lat temu 5 mln euro.

Piłkarze za niemal 2 miliardy euro

Natomiast co do potencjalnych kierunków odejścia… Jak wspomnieliśmy, w tym momencie największe zainteresowanie wykazuje Bundesliga, ale zapewne kluby z innych krajów też prędzej czy później wejdą do gry. Piłkarza reprezentuje bowiem potężna agencja Stellar, jedna z największych na świecie, która ma kontakty praktycznie wszędzie.

Z danych Transfermarkt wynika, że w tym momencie Stellar reprezentuje 898 piłkarzy o łącznej wartości 1,99 miliarda euro. Z polskich graczy jej klientem jest między innymi Wojciech Szczęsny. Tenże portal wycenia Regułę na milion euro, choć jeśli piłkarz dalej się tak będzie rozwijał, to konieczny będzie zdecydowany „update” tej kwoty.