Newcastle chce gwiazdę Realu Madryt. Alonso na niego nie stawia

Eduardo Camavinga nie może liczyć na regularną grę w Realu Madryt. Xabi Alonso pomija pomocnika przy ustalaniu składu. Jak donosi Football Insider, w grę wchodzi transfer do Newcastle.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Dani Ceballos, Rodrygo i Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga rozważa opuszczenie Realu Madryt

Real Madryt imponuje formą od początku sezonu. W dotychczasowych siedmiu meczach odnieśli komplet zwycięstw. Na dodatek w każdym ze spotkań Xabi Alonso wystawił inną wyjściową jedenastkę. Na regularną grę pod wodzą hiszpańskiego trenera nie może jednak liczyć Eduardo Camavinga. Co prawda ostatnio leczył kontuzję, ale wydaje się, że w hierarchii pomocników spadł na sam dół.

W dwóch meczach bieżącego sezonu przebywał na boisku przez dziewięć minut. Warto dodać, że pewnego miejsca w składzie nie miał także za kadencji Carlo Ancelottiego, gdy był używany przede wszystkim do rotacji. To sprawia, że coraz bardziej myśli o zmianie klubu.

Z informacji Football Insider wynika, że sytuację francuskiego piłkarza bacznie obserwuje Newcastle. The Magpies chcą wykorzystać narastającą frustrację pomocnika, aby przekonać go do transferu. Sfinalizowanie transakcji nie będzie jednak łatwe, ponieważ w grze ma być również Manchester United. Ruben Amorim od dawna planuje przebudowę środka pola, a 22-latek jest na liście życzeń.

Ostatnio pojawiły się także doniesienia, że Real Madryt byłby otwarty na transfer Vitinhy. Portugalczyk podobno marzy o grze na Santiago Bernabeu. Gdyby transakcja doszła do skutku, Camavinga miałby jeszcze mniej okazji, aby regularnie pojawiać się na boisku.