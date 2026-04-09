Puchar Polski: wszystko jasne! Te kluby powalczą o trofeum

21:21, 9. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Górnik Zabrze wyeliminował w środę Zawiszę Bydgoszcz, a Raków Częstochowa w drugim półfinale pokonał GKS Katowice. Te kluby zmierzą się w finale Pucharu Polski.

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa w finale Pucharu Polski

Górnik Zabrze w środowym półfinale Pucharu Polski pokonał trzecioligowego Zawiszę Bydgoszcz 1-0. Autorem trafienia już w 32. minucie był Yvan Ikia Dimi. To właśnie skrzydłowy zapewnił zabrzanom zwycięstwo i awans do finału prestiżowych rozgrywek. Zawisza w drugiej połowie próbował odwrócić losy rywalizacji, ale goście skutecznie niwelowali ataki swojego rywala. Ostatecznie świętowali w pełni zasłużoną wygraną, a za nieco ponad miesiąc zagrają na PGE Narodowym o trofeum.

W czwartek piłkarze Górnika poznali swojego rywala. O wyniku rywalizacji Raków Częstochowa – GKS Katowice zadecydował dopiero konkurs jedenastek. Wydawało się, że zespół Rafała Góraka wywalczy awans bez większych problemów, gdyż do przerwy prowadził dwoma bramkami. Po zmianie stron Medaliki szybko odrobiły straty, a nawet wyszły na prowadzenie. W doliczonym czasie gry goście doprowadzili jeszcze do dogrywki.

W dogrywce obie drużyny zdobyły po bramce. Rzuty karne natomiast lepiej wykonywali piłkarze Rakowa, którzy podchodzili do piłki czterokrotnie i byli bezbłędni. Przedstawiciele GieKSy mylili się natomiast dwa razy, w konsekwencji czego odpadli z Pucharu Polski.

O Puchar Polski zagrają Górnik Zabrze oraz Raków Częstochowa.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości