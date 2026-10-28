Lech Poznań znów to zrobił. Pucharowy koszmar wrócił

Lech Poznań zaliczył bolesną wpadkę w STS Pucharze Polski! Mistrz kraju przegrał z Siarką Tarnobrzeg (0:1), a o losach sensacji przesądził gol autorstwa Arkadiusza Kasi.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech Poznań za burtą STS Pucharu Polski

Lech Poznań przystępował do pucharowej rywalizacji jako mistrz Polski i zdecydowany faworyt, a jego rywalem była Siarka Tarnobrzeg, występująca na co dzień w Betclic 3. Lidze. Gospodarze nie zamierzali jednak ułatwiać zadania Kolejorzowi. Dla zespołu z Tarnobrzega starcie z utytułowanym przeciwnikiem było szansą na sprawienie ogromnej niespodzianki. Poznaniacy musieli natomiast uważać, aby nie powtórzyć błędów z przeszłości, gdy z rozgrywkami żegnali się po spotkaniach ze Stalą Stalowa Wola czy Resovią.

Początek nie przyniósł bramek, ale Lech częściej utrzymywał się przy piłce i próbował rozmontować defensywę rywali. Swoich okazji szukali między innymi Luis Palma i obrońca Terry Yegbe, ale gospodarze skutecznie odpierali ataki. Siarka również potrafiła zagrozić bramce gości, a w 12. minucie po strzale z dystansu Mateusz Pruchniewski musiał zachować czujność. Z czasem spotkanie stawało się coraz bardziej nerwowe.

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Kluczowy moment pierwszej połowy nastąpił natomiast w 45. minucie. Daniel Stefański pokazał drugą żółtą kartkę napastnikowi Lecha Yannickowi Agnero, który musiał opuścić boisko. Mistrz Polski został zatem osłabiony na drugą część meczu, co wyraźnie komplikowało jego sytuację.

Siarka wykorzystała z kolei swoją szansę w 64. minucie. Arkadiusz Kasia idealnie nabiegł na dośrodkowanie i strzałem głową pokonał golkipera rywali, wprawiając miejscowych kibiców w euforię. Lech próbował odpowiedzieć, ale jego ataki długo nie przynosiły efektu. Gospodarze jeszcze w 79. minucie za sprawą Bartosza Bisia trafili do siatki, jednak gol nie został uznany z powodu spalonego.

To się dzieje! To nie żart!



Siarka Tarnobrzeg prowadzi z 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐑𝐙𝐄𝐌 𝐏𝐎𝐋𝐒𝐊𝐈 1:0 ❗️



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Ostatecznie sensacja stała się faktem. Siarka wyeliminowała mistrza Polski z STS Pucharu Polski, wygrywając 1:0. Losowanie par 1/8 finału odbędzie się 30 października o godzinie 12:30.

Siarka Tarnobrzeg – Lech Poznań 1:0 (0:0)

1:0 Arkadiusz Kasia 64′