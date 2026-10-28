Flick zażądał transferu! Barcelona szykuje wielki wydatek

09:27, 28. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  

FC Barcelona planuje wzmocnić defensywę, a Hansi Flick wskazał kolejnego kandydata do transferu. Jak informuje Fichajes.net, uwagę Katalończyków przykuł Finn Jeltsch ze Stuttgartu.

Hansi Flick
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona rusza po niemiecki talent

FC Barcelona szuka środkowego obrońcy, który nie tylko poprawi jakość gry w defensywie, ale również pomoże w rozpoczynaniu akcji. Właśnie dlatego na radarze Deco znalazł się gracz VfB Stuttgart. Hansi Flick według Fichajes.net zaakceptował pomysł obserwowania Finna Jeltscha, a klub miał już wysłać skautów, aby dokładniej przyjrzeli się możliwościom zawodnika.

Jeltsch zbiera doświadczenie w Bundeslidze i coraz mocniej zaznacza swoją obecność na niemieckiej scenie. W bieżącym sezonie rozegrał siedem spotkań ligowych, w których zanotował jedną asystę. Jego atutami mają być umiejętność wyprowadzania piłki oraz potencjał do dalszego rozwoju. We wrześniu 2026 roku otrzymał także pierwsze powołanie do reprezentacji Niemiec.

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Największą przeszkodą dla Barcelony pozostają jednak pieniądze. Wycena obrońcy ma wynosić mniej więcej 50 milionów euro, a jego kontrakt ze Stuttgartem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Niemiecki klub nie znajduje się zatem pod presją, aby szybko sprzedać swojego zawodnika. Z tego powodu przeprowadzenie operacji już w styczniu mogłoby okazać się trudne dla  ekipy z La Liga.

W grze o podpis Jeltscha mają być również Liverpool, Manchester United i Arsenal, a zainteresowanie piłkarzem przypisuje się także Realowi Madryt. Jak podaje źródło, bardziej realnym terminem ewentualnego transferu może być lato 2027 roku. Barcelona musi w związku tym ocenić, czy będzie w stanie wygospodarować odpowiednie środki wcześniej, czy zdecyduje się poczekać na dogodniejszy moment. Jedno jest jasne: wzmocnienie środka obrony pozostaje istotnym elementem planów Flicka.

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