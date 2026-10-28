Wisła Kraków znów może namieszać. Tak dobrze nie było od lat

11:28, 28. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  KanalSportowy.pl

Wisła Kraków imponuje formą po powrocie do PKO BP Ekstraklasy. Jak zauważył Sebastian Janus z KanalSportowy.pl, na równie udany start Biała Gwiazda czekała aż osiem lat.

Mariusz Jop
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła Kraków idzie jak burza

Wisła Kraków pod wodzą Mariusza Jopa udowadnia, że może namieszać w ligowej stawce. Zwycięstwo 2:1 nad Rakowem Częstochowa, przypieczętowane w ostatniej akcji spotkania przez Kacpra Dudę, pozwoliło 13-krotnym mistrzom Polski dopisać kolejne trzy punkty. Ogólnie po 12 występach mają na koncie sześć wygranych, trzy remisy i trzy porażki, co daje im piąte miejsce w tabeli.

Podobny dorobek Biała Gwiazda osiągnęła w sezonie 2018/2019, gdy drużynę prowadził Maciej Stolarczyk, przypomniał w swoim materiale Sebastian Janus z KanalSportowy.pl. Wówczas również po 12 kolejkach Wisła miała 21 punktów. Chociaż zajmowała czwarte miejsce. Ówczesny zespół imponował skutecznością, zdobywając 23 bramki i tracąc 13. Obecna drużyna ma bilans 19:15, ale już teraz wyróżnia się na tle poprzednich sezonów krakowskiego klubu w elicie.

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Tamta Wisła potrafiła dostarczać kibicom prawdziwych emocji. W meczu z Legią Warszawa zremisowała 3:3, odrabiając straty i wychodząc na prowadzenie po trafieniach Jesusa Imaza oraz Martina Kostala, zanim wyrównał Carlitos. Krakowianie rozbili też Lecha Poznań i Lechię Gdańsk, wygrywając oba spotkania po 5:2. Świetny początek nie przełożył się jednak na równie udany finisz. Sezon zakończyli na dziewiątej pozycji.

Przed zespołem Jopa stoi teraz poważne wyzwanie. Wszystkie sześć zwycięstw w obecnych rozgrywkach Wisła odniosła na własnym stadionie, a na wyjazdach zgromadziła tylko trzy oczka za remisy. Kolejną szansą na przełamanie tej tendencji będzie starcie z Lechem Poznań, zaplanowane na 31 października. Lider tabeli sprawdzi, czy Krakowianie potrafią potwierdzić swoje ambicje również poza Synerise Areną Kraków.

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