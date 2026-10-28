Nie Lewandowski. Niemcy wskazali najlepszego snajpera w historii Bayernu

12:41, 28. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  T-online.de

Robert Lewandowski zajął dopiero trzecie miejsce w głosowaniu na najlepszego napastnika w historii Bayernu Monachium. Konkretną sondę przygotował serwis T-online.de.

Robert Lewandowski
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski daleko za liderem

Robert Lewandowski przez osiem lat występował w barwach bawarskiego giganta, zapisując się w historii klubu imponującymi osiągnięciami. W latach 2014-2022 ośmiokrotnie zdobywał mistrzostwo Niemiec, triumfował w Lidze Mistrzów i sześć razy kończył sezon Bundesligi jako najlepszy strzelec. Do tego dwukrotnie sięgnął po Złotego Buta. Mimo tych sukcesów nie przekonał do siebie większości uczestników internetowego głosowania w serwisie T-online.de.

Największym uznaniem kibiców cieszył się Gerd Muller. Legenda Bayernu nie pozostawiła konkurentom większych szans, zgarniając aż 74,5 procent głosów. To wyraźny sygnał, jak mocno w pamięci sympatyków klubu zapisał się napastnik, który przez lata stanowił symbol skuteczności i był jedną z najważniejszych postaci w historii monachijczyków.

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Drugą pozycję zajął Harry Kane, który uzyskał 16,9 procent wskazań. Angielski snajper wciąż buduje swoją historię w Bayernie, ale już znalazł się przed Lewandowskim w zestawieniu przygotowanym przez niemiecki serwis. Różnica między nimi okazała się znacząca. Mimo że Polak przez lata należał do najskuteczniejszych zawodników występujących w Bundeslidze.

Lewandowski otrzymał zaledwie 4,9 procent głosów, co wystarczyło do zajęcia trzeciego miejsca. Za jego plecami znaleźli się między innymi Karl-Heinz Rummenigge i Giovane Elber. Wynik sondy nie odbiera Polakowi historycznych osiągnięć, ale pokazuje, że w oczach kibiców Bayernu klubowa legenda Gerda Mullera pozostaje poza zasięgiem, a Kane już teraz zdobywa uznanie fanów.

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