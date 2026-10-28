Trzy pakiety zamiast jednego. Ekstraklasa może namieszać na rynku transmisji

PKO BP Ekstraklasa może od sezonu 2027/28 doczekać się dużych zmian w transmisjach spotkań. Jak informuje Sport.pl, rozważany jest podział praw na trzy pakiety.

Materiały prasowe Na zdjęciu: Wóz do transmisji 4K/UHD HDR

Ekstraklasa szykuje transmisyjny przewrót

PKO BP Ekstraklasa może zmienić telewizyjny krajobraz, który kibice znają od lat. Zamiast modelu, w którym jeden nadawca zapewnia dostęp do kompletu meczów, pojawiłaby się rywalizacja kilku podmiotów. Według informacji Sport.pl plan zakłada rozdzielenie praw na trzy części, a zainteresowanie nimi mogą wykazać zarówno tradycyjne stacje, jak i platformy streamingowe.

Proponowany podział miałby obejmować trzy pakiety. Pierwszy zawierałby cztery spotkania z każdej kolejki, drugi trzy, a trzeci pozostałe dwa. Łącznie dawałoby to komplet dziewięciu meczów, ale ich oglądanie mogłoby wymagać korzystania z różnych usług. Kluczowe znaczenie ma również sposób wyboru spotkań.

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Najciekawsze starcia, określane jako mecze pierwszego wyboru, nie miałyby przypaść wyłącznie jednemu pakietowi. Zgodnie z opisywanym scenariuszem zostałyby rozdzielone między poszczególnych nadawców. Taki układ mógłby zwiększyć konkurencję o prawa, ale jednocześnie utrudnić kibicom dostęp do wszystkich najważniejszych wydarzeń w jednej ofercie.

Nie wszyscy w branży muszą jednak patrzeć na ten pomysł z entuzjazmem. Rozdrobnienie praw oznaczałoby większą walkę o widza, a dla fanów potencjalnie także konieczność opłacania kilku abonamentów. Na razie chodzi o rozważany model, a nie przesądzoną zmianę. Jeśli jednak taki scenariusz zostanie przyjęty, sezon 2027/28 może przynieść nie tylko nowy układ transmisji, lecz także zupełnie inne zasady oglądania polskiej ligi.