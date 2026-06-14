Niemcy – Curacao: typy i kursy. Gwiazdy Nagelsmanna kontra absolutny debiutant

Niemcy zmierzą się z Curacao w pierwszym meczu grupy E na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (14 czerwca) o godz. 19:00.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Niemcy Curacao Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 czerwca 2026 10:05

Niemcy – Curacao: typy bukmacherskie

Reprezentacja Niemiec zmierzy się z Curacao w pierwszym meczu grupy E podczas mistrzostw świata 2026. Czterokrotni mistrzowie świata chcą zrehabilitować się za dwa ostatnie mundialowe rozczarowania. Zarówno w Rosji w 2018 roku, jak i w Katarze w 2022 roku, Niemcy sensacyjnie kończyli rywalizację już na fazie grupowej.

Drużyna Juliana Nagelsmanna tym razem trafiła na łatwiejszych rywali, jednak po wcześniejszych niepowodzeniach nie może pozwolić sobie na lekceważenie żadnego przeciwnika. W ostatniej chwili z kadry wypadł Lennart Karl, który błyszczał w minionym sezonie w Bayernie Monachium i był jednym z największych odkryć niemieckiej piłki.

Po drugiej stronie stanie Curacao, debiutujące na wielkim turnieju. Na ławkę wrócił Dick Advocaat. 78-letni Holender zapisze się w historii jako najstarszy trener prowadzący reprezentację podczas mundialu. Mój typ: liczba goli – powyżej 4,5.

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Niemcy – Curacao: ostatnie wyniki

Forma zdecydowanie przemawia za Niemcami. Podopieczni Nagelsmanna są na fali dziewięciu kolejnych zwycięstw. Tuż przed rozpoczęciem turnieju pokonali Stany Zjednoczone (2:1) w Chicago, a następnie rozbili Finlandię (4:0) w Moguncji. Wcześniej wygrali także z Ghaną (2:1), Szwajcarią (4:3) oraz Słowacją (6:0).

Znacznie gorzej prezentują się ostatnie wyniki Curacao. Co prawda ekipa z Karaibów przed mundialem pokonała Arubę (4:0), jednak wcześniej została rozbita przez Szkocję (1:4). Jeszcze słabiej wyglądał marcowy okres reprezentacyjny – porażki z Australią (1:5) i Chinami (0:2) uwidoczniły problemy zespołu w starciach z wymagającymi rywalami. Na zakończenie ubiegłego roku Curacao bezbramkowo zremisowało z Jamajką.

Niemcy – Curacao: historia

Obie reprezentacje nigdy wcześniej nie miały okazji zmierzyć się w oficjalnym ani towarzyskim spotkaniu.

Niemcy – Curacao: kursy bukmacherskie

Kursy w ofercie Superbet jasno wskazują na Niemców jako faworytów meczu przeciwko Curacao. Zwycięstwo zespołu Nagelsmanna zostało wycenione na poziomie około 1.04, a triumf karaibskiej ekipy na 50.00. Remis to kurs mniej więcej 22.00.

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Niemcy – Curacao: przewidywane składy

Niemcy: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Nmecha, Pavlović – Sane, Wirtz, Musiala – Havertz

Curacao: Room – Floranus, Gaari, Obispo, Bazoer, Fonville – Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Chong, Locadia

Niemcy – Curacao: sonda

Kto wygra mecz? Niemcy

Remis

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Niemcy – Curacao: transmisja meczu

Mecz Niemcy – Curacao w grupie E na mistrzostwach świata zostanie rozegrany w Houston w niedzielę (14 czerwca) o godzinie 19:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Starcie będzie też można śledzić na żywo na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.

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