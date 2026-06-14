Ter Stegen odejdzie z Barcelony? Ajax zdecydował ws. transferu

Marc-Andre ter Stegen nie może znaleźć nowego pracodawcy. Jak podaje SPORT, Ajax wycofał się z negocjacji ze względów finansowych.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre Ter Stegen

Ajax nie spełni oczekiwań finansowych Ter Stegena i rezygnuje z transferu

Przyszłość Marca-Andre ter Stegena to aktualnie jeden z największych problemów w stolicy Katalonii. Barcelona desperacko próbuje pozbyć się swojego weterana, aby odciążyć budżet płacowy. Niemiecki bramkarz spędził ostatnie pół roku na wypożyczeniu w Gironie, ale szybko odniósł poważną kontuzję.

Z powodu wysokich zarobków zawodnika brakuje teraz konkretnych ofert od innych europejskich zespołów. Niedawno spore zainteresowanie przejawiał Ajax Amsterdam. Do transferu mocno namawiał nowy trener holenderskiej ekipy, Michel. Mimo to według doniesień temat ostatecznie upadł.

Klub z Amsterdamu nie jest w stanie pokryć gigantycznej pensji zawodnika. Zamiast tego Holendrzy prowadzą zaawansowane rozmowy z Yannem Sommerem. Szwajcar nie przedłużył umowy z Interem i rozgląda się za nowym klubem.

Duma Katalonii ma teraz związane ręce. Doświadczony bramkarz posiada ważny, długoterminowy kontrakt do 2028 roku. Przez to jedynym realnym rozwiązaniem dla mistrzów Hiszpanii jest kolejne wypożyczenie. Blaugrana musiałaby jednak opłacać dużą część jego pensji, tak jak miało to miejsce wcześniej.

Sam golkiper stawia dodatkowo twarde warunki. Przede wszystkim na pierwszym miejscu jest dobro jego rodziny. Dlatego nie chce przeprowadzać się do egzotycznych krajów. Najchętniej zostałby dalej w lidze hiszpańskiej.

Na razie jednak planuje rozpocząć obóz przygotowawczy z Dumą Katalonii, aby w trakcie treningów popracować nad formą fizyczną. Dopiero potem podejmie ostateczną decyzję dotyczącą swojej dalszej kariery.