Cubarsi zachwycony celem transferowym Barcelony. Dostrzega jego klasę

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Pau Cubarsí

Alvarez marzeniem Barcelony. Wychwala go Cubarsi

Barcelona pożegnała już Roberta Lewandowskiego i tego lata zamierza sprowadzić jego następcę. Ma to być zawodnik klasy światowej, który na dobre rozwiąże problem braku skuteczności. Wymarzonym kandydatem pozostaje Julian Alvarez, którego sprowadzić będzie piekielnie trudno. Atletico Madryt przedstawiło już w tej sprawie swoje stanowisko – nie zamierza sprzedawać Argentyńczyka, więc jedyną możliwością jest aktywowanie klauzuli wykupu, która wynosi aż 500 milionów euro.

Oczywiście może to być również element negocjacji, a kluczowe dla rezultatów tej sprawy będzie nastawienie samego gwiazdora. Z pewnością jego celem jest transfer do Barcelony i pytanie, czy będzie jakkolwiek na to naciskał.

Na dzisiaj Alvarez skupia się na mistrzostwach świata, a Atletico wiąże z nim plany na przyszły sezon. Jak ta saga się zakończy? Nie można czegokolwiek przesądzać, natomiast media na pewno nie odpuszczą. O Alvareza zapytany został Pau Cubarsi, jeden z kluczowych zawodników Dumy Katalonii. Ma on świadomość, że Argentyńczyk jest intensywnie łączony z grą na Camp Nou.

– To świetny piłkarz, jak już wiele razy mówiłem. Wszyscy wiemy, jaką ma ogromną jakość. Jak co lato jest mnóstwo plotek transferowych, ale ja skupiam się na zawodnikach, których mamy w zespole: na Ferranie czy Gordonie, który teraz do nas dołączył – tłumaczył młodziutki defensor Barcelony.