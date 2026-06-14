Niemcy rozgromią debiutanta z Curacao? Kupon na mecze grupy E Mundialu

Na niedzielę 14 czerwca zaplanowano cztery kolejne mecze Mistrzostw Świata. Tym razem pod moją typerską lupę trafią starcia z grupy E, czyli Niemcy kontra Curacao oraz Wybrzeże Kości Słoniowej kontra Ekwador. Trzy pierwsze dni Mundialu przyniosły nam już kilka niespodzianek. A jak będzie tym razem? Sprawdź moje typy na niedzielne mecze MŚ.

fot. Alamy Na zdjęciu: Kai Havertz w meczu towarzyskim z USA

Niemcy vs Curacao. Typy na dziś

Pojedynek Niemiec z Curacao rozegrany zostanie o godzinie 19:00 na stadionie NGR Stadium w Houston. Arbitrem tego pojedynku będzie Marokańczyk, Jajal Jayed. Będzie to pierwsze w historii bezpośrednie starcie tych zespołów.

Niemcy: nie pompujemy balonika

Reprezentacja Niemiec przystępuje do Mundialu po dwóch wybitnie nieudanych turniejach. W 2018 i 2022 roku Die Nationalmanschaft nie wyszedł z grupy, a przecież na turnieju rozgrywanym w Brazylii w 2014 roku zdobył czwarte w historii mistrzostwo. Teraz nasi zachodni sąsiedzi starają się nie pompować balonika i podchodzą do kwestii oczekiwań podchodzą ostrożnie. Eliminacje w wykonaniu drużyny trenera Juliana Nagelsmanna były udane, wszak zajęła ona pierwsze miejsce w grupie, o trzy punkty wyprzedzając drugą Słowację. W pierwszym meczu tejże kampanii Niemcy sensacyjnie przegrali jednak z tym zespołem, by później zanotować serię pięciu zwycięstw z rzędu, która dała im awans na turniej. Tegoroczne towarzyskie mecze to również seria zwycięstw: 4:3 ze Szwajcarią, 2:1 z Ghaną, 4:0 z Finlandią i 2:1 z USA. Na papierze jest to więc zespół mocny i aspirujący do walki o medale. Na początek zagra on z debiutującym na Mundialu Curacao, więc nikt nie wyobraża sobie innego otwarcia niż efektownego zwycięstwa.

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Curacao: ahoj przygodo!

Curacao to debiutant pośród 48 zespołów, które grają na tegorocznych Mistrzostwach Świata. Praktycznie zespół z tej należącej do Królestwa Niderlandów wyspy istnieje od 2010 roku, lecz został uznany przez FIFA oficjalnym spadkobiercą wyników kadry Antyli Holenderskich, rozwiązanej właśnie przed szesnastoma laty. Ani Antyle Holenderskie, ani samodzielne Curacao nie miało jednak na koncie żadnych osiągnięć, aż do teraz, kiedy to awansowało na Mundial kosztem m.in. Jamajki czy Trynidadu i Tobago. Jest to więc ogromny sukces dla mieszkańców tej maleńkiej wyspy, która została najmniejszym krajem, który kiedykolwiek pokazał się na MŚ. Zespół prowadzony przez Dicka Advocaata nie stawia sobie żadnych celów, wszak już sam awans na turniej jest dla niego ogromnym osiągnięciem. Ma być on więc przygodą i szansą na pokazanie się szerszej publice pojedynczym graczom, w większości przypadków grającym w mniejszych lub większych klubach w Holandii.

Niemcy Remis Curacao 1.05 17.0 50.0 1.05 17.0 50.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 czerwca 2026 13:00

Co obstawiam?

Nie będzie niespodzianką, że zdecydowanymi faworytami tej rywalizacji będą Niemcy. Będzie to bowiem rywalizacja jednego z kandydatów do walki o medale z debiutantem, dla którego choćby jeden zdobyty punkt będzie niebywałym osiągnięciem. Sądzę, że reprezentacja Niemiec potraktuje ten mecz jako okazję na efektowne otwarcie i wyraźnie, bezproblemowo i bezdyskusyjnie ogra reprezentację Curacao. Moim pierwszym z dzisiejszych typów będzie więc wygrana Niemców w obu połowach spotkania.

STS 1.52 Niemcy wygrają obie połowy Zagraj!

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Wybrzeże Kości Słoniowej vs Ekwador. Moje typy

Mecz pomiędzy Wybrzeżem Kości Słoniowej a Ekwadorem rozegrany zostanie o godzinie 1:00 na Lincoln Financial Field w Filadelfii, a jego rozjemcą będzie francuski arbiter, Francois Letexier. Obie drużyny nie miały jeszcze okazji ze sobą rywalizować, więc dziś spotkają się po raz pierwszy.

WKS: wreszcie wyjść z grupy

Ekipa Słoni zagra na Mundialu po raz czwarty w historii. Wybrzeże Kości Słoniowej ma na swoim koncie trzy występy z rzędu w latach 2006 – 2014, lecz za każdym razem odpadało już w fazie grupowej. Tym razem szanse na przejście do kolejnego etapu będą większe, a to z uwagi na poszerzenie turnieju i delikatną zmianę formuły, która dopuszcza możliwość awansowania z trzeciego miejsca w grupowej tabeli. Ekipa trenera Emerse’a Fae ma za sobą kapitalne eliminacje, zakończone zdobyciem 26 punktów w 10 meczach oraz perfekcyjnym bilansem bramkowym 25-0. Nieco słabiej poszedł jej Puchar Narodów Afryki, zakończony na etapie ćwierćfinału, lecz i tak należy postrzegać Iworyczyków jako jeden z najsilniejszych zespołów pochodzących z Afryki. Ma on bowiem w swojej kadrze wielu zawodników reprezentujących silne europejskie kluby, więc jego oczywistym celem jest walka o drugie miejsce w grupie.

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Ekwador: nie bez oczekiwań

Przed Reprezentacją Ekwadoru drugi z rzędu start na Mundialu. Przed czterema laty nie udało jej się wyjść z grupy, a jej najlepszym wynikiem w historii jest ten z 2006 roku, kiedy to awansowała do 1/8 finału. Teraz La Tricolor otwarcie deklaruje walkę o wyjście z grupy oraz walkę w fazach pucharowych i ma ku temu solidne podstawy. Drużyna trenera Sebastiana Beccacece przeszła przez kampanię eliminacyjną jak burza, zajmując drugie miejsce i tracąc zaledwie pięć bramek w 18 rozegranych meczach. Gorzej Ekwadorowi szło pod bramką rywala, lecz solidne fundamenty w obronie pozwoliły na regularne punktowanie, które z kolei otworzyło drogę do awansu na Mundial. Dziś przed tym zespołem najważniejszy mecz w fazie grupowej, ponieważ to właśnie z Wybrzeżem Kości Słoniowej La Tricolor ma walczyć o drugą lokatę w tabeli grupy E.

WKS Remis Ekwador 3.40 2.75 2.60 3.40 2.75 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 czerwca 2026 13:00

Co obstawiam?

W tym meczu faworyta wskazać będzie niezwykle trudno. Oba zespoły mają spory potencjał i dość duże oczekiwania, a ich ogromnym atutem jest gra w defensywie. Stawka tego pojedynku dla obu zespołów jest ogromna, dlatego możliwe, że żaden z nich nie będzie chciał popełnić błędu, który może okazać się bardzo kosztowny. Moim typem na to spotkanie będzie więc połączenie underu 2.5 gola z overem 1.5 kartki. Nastrajam się na bardzo twardy i trudny mecz, w którym jedni i drudzy będą chcieli przede wszystkim nie stracić gola i w którym będzie wiele ostrej walki. W STS taką kombinację można skomponować w BetBuilderze, w którym kurs to 1.50.

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