Nagelsmann wypalił nt. Neuera. Powrót do bramki po dwóch latach!

12:49, 14. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Fabrizio Romano

Manuel Neuer wraca do bramki reprezentacji Niemiec. Julian Nagelsmann zapowiedział, że weteran wystąpi od pierwszej minuty w meczu z Curacao.

Manuel Neuer
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fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Manuel Neuer

Neuer znów w bramce reprezentacji Niemiec. Nagelsmann zdecydował

Reprezentacja Niemiec rozpocznie zmagania na mistrzostwach świata już w niedzielę o godzinie 19:00. Na start podejmie Curacao, czyli absolutnego debiutanta na turnieju takiej rangi. Wydaje się, że niemiecki zespół nie powinien mieć problemów z wysokim zwycięstwem, ale oczywiście nie może też zlekceważyć rywala.

Tuż przed tym spotkaniem Julian Nagelsmann oficjalnie przekazał, że w wyjściowym składzie znajdzie się Manuel Neuer. To dla niego powrót do kadry po bliski dwóch latach. W sierpniu 2024 roku zakończył karierę reprezentacyjną, ale w obliczu problemów kadrowych oraz jego wciąż dobrej formy, zdecydował się na powrót.

Jeszcze do niedawna Nagelsmann sugerował, że numerem jeden w bramce reprezentacji Niemiec będzie Oliver Baumann. Na finiszu zmienił jednak tę decyzję i postawi właśnie na 40-latka. Po raz ostatni dla kadry zagrał w lipcu 2024 roku, kiedy to Niemcy odpadały z Mistrzostw Europy po porażce z Hiszpanią.

Ten wybór selekcjonera był szeroko komentowany w kraju. Nie ulega wątpliwościom, że Neuer to zawodnik klasy światowej i wciąż może grać na najwyższym poziomie, ale wiele osób staje po stronie Baumanna, który został potraktowany niewłaściwie. Efekty tej decyzji będziemy mieli okazję poznać już wkrótce.

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